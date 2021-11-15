GP與名車Aston Martin聯名錶被炒高3倍價　更稀有的陀飛輪來了

▲GP三飛橋陀飛輪腕錶Aston Martin特別版機芯彷彿懸空。（圖／GP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶（Girard-Perregaux，芝柏表）近期宣布與英國名車Aston Martin聯手推出限量錶，立刻引來訂購潮，適合日常佩戴的Laureato桂冠系列計時碼錶限量188只一錶難求，已被國外網站炒高3倍價；另一只高複雜功能錶三飛橋陀飛輪錶Aston Martin特別版更稀少，限量18只，吸引錶迷與車迷目光。

▲GP三飛橋陀飛輪腕錶Aston Martin特別版限量18只，4,489,000元。

極限量的三飛橋陀飛輪錶Aston Martin特別版，乍看之下陀飛輪機芯好似懸浮在半空中，GP的確費盡心力將零件「挖空」，讓整體呈現完美的通透感，仔細欣賞會發現微型自動盤的側面，刻著Aston Martin的名稱，而錶殼採用輕盈且堅固的5級鈦合金，也是Aston Martin愛用的材質之一。

▲GP Laureato桂冠系列Aston Martin特別版計時腕錶全球限量188只，559,000元



Roger Dubuis（羅杰杜彼）則與Lamborghini Squadra Corse藍寶堅尼賽車部門攜手，推出Excalibur Spider Huracán Monobalancier王者系列腕錶，發想自藍寶堅尼Huracán超級跑車的六角形儀表板的面盤非常吸睛，機芯上部橋板則效V10引擎的「引擎室拉桿」設計，翻到錶背則可欣賞半鏤空的機芯，且生動展現超跑車輪的飆速感；此外，為呼應超跑講求輕盈又耐用的材質，錶圈以黑色DLC鈦金屬製成，錶殼則由Roger Dubuis自行研發的片狀模塑碳纖維複合材質打造，搭配內側飾有Pirelli（倍耐力）P Zero Trofeo R輪胎紋理的橡膠和Alcantara®阿爾坎塔拉面料製造錶帶，由裡而外都拉風。

▲Roger Dubuis限量88只的Excalibur Spider Huracán Monobalancier自動上鍊腕錶1,790,000元。（圖／Roger Dubuis提供）

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