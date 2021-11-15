不只黑芝麻！專家推薦5種「最強生髮食物」　防掉髮、美肌都有用

▲多補充生髮所需營養素，防掉髮還能養出健康豐盈秀髮。

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@yubi_190

隨著生活、飲食習慣改變和壓力影響下，越來越多人有掉髮問題，而一說到生髮養髮，不少人都會立刻想到黑芝麻，但其實光吃黑芝麻還不夠。頭髮從毛囊生髮到強健髮絲防脫的整個過程，需要包含生物素、鋅、鐵、維生素D、維生素E、不飽和脂肪酸和胺基酸等7種關鍵營養素共同參與，只靠一種食物無法補全毛髮生長所需的營養。美國知名醫療保健網站《Healthline》就推薦了5個最有助生髮養髮的食物，每一個都匯集了好幾種生髮營養，幫你促進生髮、強健頭皮及髮絲。

1.雞蛋



頭髮是由角蛋白組成，而讓毛囊生成角蛋白最關鍵的營養就是生物素，也叫維生素H（Biotin），也稱為維生素B7、維生素H，而雞蛋的蛋黃是生物素含量最高的食物，可說是生髮食物第一名，一顆蛋黃含有10微克生物素，相當於成人一天所需量的33%。同時雞蛋富含的離胺酸能幫助增加毛髮生成的密度，且頭髮角蛋白就是蛋白質，而雞蛋又是優質蛋白質的來源，相當於給生髮提供了原料。

2.鮭魚



鮭魚富含Omega-3和維生素D，其中Omega-3是一種不飽和脂肪酸，其中的DHA經研究發現，會激活體內的蛋白反應進而促進生髮；而維生素D也會影響頭髮生長，有助於頭髮毛囊的形成，能幫助頭髮更好地生長，而如果缺乏會直接引起脫髮。

大約100g鮭魚就能補全一天所需的DHA和維生素D，尤其平時常熬夜、壓力大的人也可以多吃一點，還能健腦。

3.堅果種子



堅果含有豐富維生素E、生物素，尤其是芝麻和巴西堅果，還富含油酸、亞油酸和硒等3種能直接促進毛髮新生的營養素。而常聽到黑芝麻生髮效果比白芝麻好，是因為黑芝麻的深色來自花青素，而花青素是一種很強的抗氧化物，能額外預防毛囊老化、防止脫髮。

4.牡蠣生蠔



牡蠣是鋅含量最高的食物，同時還富含鐵，而這兩種營養素對毛囊毛髮新生相當關鍵，不管是缺乏鋅或鐵，都會直接導致脫髮。

5.酪梨



酪梨富含不飽合脂肪酸和維生素E，對頭皮和毛髮健康都很重要，而且還富含生物素，像是維密超模阿德瑞娜利瑪（Adriana Lima）和米蘭達可兒（Miranda Kerr）都曾透露，自己頭髮濃密有光澤的秘訣就是每天吃酪梨。

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