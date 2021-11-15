全台首間「24H營業蔦屋」在新竹！ 20米視覺巨形書櫃絕美登場

▲大魯閣新竹湳雅廣場將開幕24小時營業的首間蔦屋，打造文青聖地。（圖／大魯閣提供）

記者蔡惠如／新竹報導

2018年開幕的大魯閣新竹湳雅廣場，以高比率娛樂與親子設施為特色，結合周邊大潤發賣場等生活家庭需求，一年吸客約30萬人次，針對人口數越來越活躍的新竹市場，近期也開幕旗下首間岩盤浴「福湯」，明年將開幕台灣首間24小時營業的蔦屋書店，要做夜貓族的「夜衝勝地」。

▲引進日式風格的乾式岩盤浴福湯，開幕2個半月吸客1.5萬人次。

遠百竹北即將在今年底至明年初登場，不但客家土樓外觀引起話題，還引進廣達800坪的3間吃到飽餐廳，此外還有大量的美食小吃街、獨立餐廳進駐，要當竹北居民的逛街後花園，而大魯閣位於新竹的湳雅廣場，則以旗下自家多元的娛樂業態為特色，主打年輕族群與小家庭市場，做出賣場區隔。

大魯閣表示，近期將會把湳雅廣場地下一樓結合賣場一樓，整合並規劃成最新概念的蔦屋書店，除了有近450坪的大面積空間之外，其大面書牆高達兩層挑高樓層，視覺面積達到20米，民眾更可從階梯狀的空間設計，直接從一樓走下B1書店中央，即使路過都能沈浸在書香的氛圍中，蔦屋自有餐飲品牌「WIREDCHAYA茶屋」也將在其內設置新竹首店，預計明年3月底開幕。

▲大魯閣自行代理的蔦屋書店也將進駐，挑高2層樓的書架設計氣勢恢弘。（圖／大魯閣提供）

特別的是，該蔦屋書店也將成為全台首間24小時營業的店鋪，搭配周邊自有經營的186滑輪場、大魯閣打擊場、岩盤浴福湯與咖啡廳、餐飲等，最快將在明年7月，湳雅廣場將成為24小時營業賣場，讓消費者無論何時到訪都有吃有玩，還能在岩盤浴內放鬆身心。

「800坪人氣吃到飽」進駐遠百竹北 旭集和食、小福利火鍋全部吃通海！