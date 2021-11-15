fb ig video ETtoday search mobile

全台首間「24H營業蔦屋」在新竹！ 20米視覺巨形書櫃絕美登場

>

▲大魯閣新竹湳雅廣場。（圖／大魯閣提供）

▲大魯閣新竹湳雅廣場將開幕24小時營業的首間蔦屋，打造文青聖地。（圖／大魯閣提供）

記者蔡惠如／新竹報導

2018年開幕的大魯閣新竹湳雅廣場，以高比率娛樂與親子設施為特色，結合周邊大潤發賣場等生活家庭需求，一年吸客約30萬人次，針對人口數越來越活躍的新竹市場，近期也開幕旗下首間岩盤浴「福湯」，明年將開幕台灣首間24小時營業的蔦屋書店，要做夜貓族的「夜衝勝地」。

▲大魯閣新竹湳雅廣場。（圖／大魯閣提供）

▲大魯閣新竹湳雅廣場。（圖／大魯閣提供）

▲大魯閣新竹湳雅廣場。（圖／大魯閣提供）

▲引進日式風格的乾式岩盤浴福湯，開幕2個半月吸客1.5萬人次。

遠百竹北即將在今年底至明年初登場，不但客家土樓外觀引起話題，還引進廣達800坪的3間吃到飽餐廳，此外還有大量的美食小吃街、獨立餐廳進駐，要當竹北居民的逛街後花園，而大魯閣位於新竹的湳雅廣場，則以旗下自家多元的娛樂業態為特色，主打年輕族群與小家庭市場，做出賣場區隔。

▲大魯閣新竹湳雅廣場。（圖／大魯閣提供）

▲大魯閣新竹湳雅廣場。（圖／大魯閣提供）

大魯閣表示，近期將會把湳雅廣場地下一樓結合賣場一樓，整合並規劃成最新概念的蔦屋書店，除了有近450坪的大面積空間之外，其大面書牆高達兩層挑高樓層，視覺面積達到20米，民眾更可從階梯狀的空間設計，直接從一樓走下B1書店中央，即使路過都能沈浸在書香的氛圍中，蔦屋自有餐飲品牌「WIREDCHAYA茶屋」也將在其內設置新竹首店，預計明年3月底開幕。

▲大魯閣新竹湳雅廣場。（圖／大魯閣提供）

▲大魯閣新竹湳雅廣場。（圖／大魯閣提供）

▲大魯閣自行代理的蔦屋書店也將進駐，挑高2層樓的書架設計氣勢恢弘。（圖／大魯閣提供）

特別的是，該蔦屋書店也將成為全台首間24小時營業的店鋪，搭配周邊自有經營的186滑輪場、大魯閣打擊場、岩盤浴福湯與咖啡廳、餐飲等，最快將在明年7月，湳雅廣場將成為24小時營業賣場，讓消費者無論何時到訪都有吃有玩，還能在岩盤浴內放鬆身心。

「800坪人氣吃到飽」進駐遠百竹北　旭集和食、小福利火鍋全部吃通海！

關鍵字：

大魯閣, 蔦屋, 湳雅廣場, 新竹, 24小時, 全球首間

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

超準測驗「被老闆開除後第一念頭」　看出你的「工作成功機率」

超準測驗「被老闆開除後第一念頭」　看出你的「工作成功機率」

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

星巴克11／15起「連續7天」買一送一　4款飲品「特定時間買」現省一半 7種「抗老美顏食物」比貴婦乳霜更有用！　抗氧美白、對記憶力也有益 最吸引男生的3大星座女　被暗戀最多的星座竟然是她？ 網傳超神準「鏤空三角心測」！　4種狀態看你內心缺少的東西 黛安娜王妃珍珠永流傳　凱特王子妃穿舊衣配婆婆牌珠寶搭出新意 日網傳「坐姿心理測驗」看出真實性格　翹左腳、翹右腳差很多 如何養成「幸運體質」？3個人生法則讓妳運勢越來越好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面