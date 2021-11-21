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性感女王「白靈」的這些小故事：來自藝術世家、出道時走玉女路線

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在金馬57艷壓群芳的白靈，以一件「LOVE 和平」的紅毯戰袍在觀眾心中留下深刻印象，雖然頒獎典禮順利落幕，但是白靈效應卻沒有停下，接續在各大媒體、網路平台掀起一股白靈炫風，一年過去，金馬獎再度邀她來台，而今年白靈又將以什麼造型登場，實不相瞞連我們都十分期待。

1984年在電影《海灘》中飾演小妹，從此開啟白靈的演藝之路，出道至今長達37年，參與的角色可說是無奇不有，最具代表性的，沒有異議是2004年的電影《三更2餃子》，媚姨特製的回春餃子，就算隔著電視螢幕，都感覺能聞到腐肉的惡臭味。

除了不老媚姨，你對白靈的印象，應該還包含性感女王一詞，在去金馬57以紅色縷空禮服出場，一路開到肚臍的深V造型加上險露三角地帶的開高衩設計，大膽又愛露的穿衣風格，早就深深烙印在全台戲迷腦中，更別說佔據自己社群平台的性感穿搭照片。

因為金馬58再度成為媒體新寵兒的白靈，到底還有哪些你不知道的小故事，往下看關於白靈的背景、出道初期以及勇闖好萊塢的經歷：

關於白靈的小故事

1、藝術世家

白靈的母親是一位舞蹈演員，父親則是音樂老師，從小受到爸媽的影像，使白靈對表演產生極大的興趣，也立志要成為一名出色的藝術工作者。

2、玉女路線

你可能想不到，白靈在剛出道時，走的是清純的玉女路線，經過幾番的摸索與戲劇的經歷，比起清新可人的玉女，白靈更喜歡自然不造作的自己，嘗試過各種風格後，成為你我現在熟悉的白靈。

3、孤身前往好萊塢

機會在哪裡，白靈就會往哪裡去，1991年以交換學生的身份孤身前往美國紐約大學就讀，對當時一句英文都不會的她而言，是人生的大挑戰，在她的努力之下，1994年獲得好萊塢電影《烏鴉》的演出機會，並在1997年以驚悚電影《紅色角落》獲得國家評論協會的突出表現獎，為自己的演藝之路寫下精彩的一頁。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 金馬獎, 白靈, 好萊塢, 金馬58

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