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你的老帽有多久沒洗了？日常清潔3步驟一次告訴你　牙刷是好幫手

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

天氣一瞬間轉涼，大家紛紛將帽子拿出來搭配造型，其中又以棒球帽出鏡率最高！只不過，你有多久沒有洗頭上的那一頂老帽了呢？

許多人經常在沒時間整理頭髮的時候，選擇戴上一頂帽子出門，既可以遮蓋掉自己一頭亂髮的窘境，又可以為整體穿搭增添幾分造型感。然而，即使是冬天，人的頭皮也還是會出油、出汗，尤其是有在化妝的大家，靠近額頭的帽簷處應該多少都有沾染到底妝⋯⋯。這個禮拜找個空擋時間，把手中有的棒球帽都好好洗一遍吧！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

棒球帽清潔步驟

基礎清潔

1、在臉盆或是乾淨的水槽中注入冷水，加入中性洗劑後攪拌使其起泡。

2、將帽子靜置在泡泡水5～10分鐘的時間。

3、取出帽子之後，用清水將帽子沖洗乾淨，過程中動作盡量溫柔，將帽身擰乾；帽簷的部分則是用一條乾淨的毛巾將水分吸乾，切勿用擰的，以免帽子變型。將大部分的水吸乾後，掛在衣架上晾乾即可。

深層清潔

而就像前言所說的，有習慣在上妝的話，靠近額頭的帽簷處應該多少都有沾染到底妝，如果有許久未好好地清洗帽子，前述的基礎清潔就有點不夠力。

1、為了去除帽子上的頑漬，這時要選用具有護色功能的含氧漂白劑／粉（oxygen bleach），含氧漂白劑藥性較為溫和，比較不會傷害到面料。將含氧漂白劑加入溫熱水（約45～50℃），建議可以佩戴手套施作，避免刺激皮膚

2、將帽子浸泡在水中，針對想加強去污的部位，再撒上些許含氧漂白劑／粉，用牙刷輕輕的將污漬刷掉。

3、讓帽子靜置在洗劑水裡面約1個小時，取出後重複基礎清潔的步驟（3）即可。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 老帽, 棒球帽, 清洗

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