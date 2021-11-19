fb ig video ETtoday search mobile

《被擦掉的初戀》福本莉子讓人戀愛！「天使系」妝髮全解析

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

BL漫改日劇《被擦掉的初戀》，除了男主角外，在劇中飾演橋下同學的福本莉子也受到矚目，今年20歲的她是長澤雅美的師妹，清新甜美的模樣受到許多觀眾的喜愛。

福本莉子

福本莉子2016年透過東寶藝能的「東寶灰姑娘」甄選出道，像是長澤雅美、濱邊美波等女星都是。陸續演出過不少電視電影作品，如去年的電影《交錯的想念》、《別對映像研出手！》，今年的電視劇《華麗一族》，到近期備受矚目的《被擦掉的初戀》，最新的寫真集也將在本月上市。擁有水亮的大眼和療癒的笑容，在《被擦掉的初戀》中飾演天使般的橋下同學，學生氣息十足的造型，讓大家在為了男主角之間的曖昧情愫手腳蜷曲的同時，也能感受到福本莉子帶來的甜美氣息。

 
 
 
 
 
 
 

除了福本莉子本身的顏值之外，充滿清新感的妝髮也是大加分的關鍵，接著往下看下去。

妝容

福本莉子擁有水亮的大眼，在妝容上不會添加太多的色彩，甚至不太會強調睫毛的存在感，底妝、唇色甚至是頰彩，都是自然水潤的感覺。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初戀大眼妝

在眼妝上，福本莉子的眉毛是自然的毛流感，簡單的照著眉型把毛流梳理整齊、稍微帶出眉頭的毛流感，有立體感又很和諧，不會太過搶掉整臉的重點。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福本莉子在眼影上大多是裸色、大地色，以及粉色系讓眼神更加水汪汪，雖然本身睫毛條件算優渥，但日常妝容其實不太強調睫毛的存在感，反倒是臥蠶更重要，除了眼珠正下方的位置會上一點珠光外，眼頭也不會漏掉。

水潤親切唇色

唇妝則大多選用光澤妝效的唇彩，偏淺的粉色、蜜桃橘色系為主，給人一種鄰家女孩的感覺，搭配她的笑容超療癒，偶爾也會出現比較成熟氛圍的磚色系、紅色系等。

 
 
 
 

粉嫩自然頰彩

福本莉子的腮紅其實蠻淡雅的，大多刷在蘋果肌上、眼下之間的位置，淡淡的就有好氣色。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

髮型

福本莉子大多維持中長髮+瀏海造型，而福本莉子的瀏海不是完全遮住額頭的日系妹妹頭，是留有自然縫隙的造型，不管紮起馬尾或是要隨意的向上撥出旁分都適合。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

鮑伯頭

近期在《被擦掉的初戀》中換上清新短髮，配上寬鬆毛衣的女高生造型，一出場就引人注目，大家比較喜歡短髮還是中長髮的福本莉子呢？

 
 
 
 
 
 
 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●松本清2021上半年熱賣Top 5開架彩妝、保養、髮品！獨家日系商品、自有品牌都是必買選項

●《打扮的戀愛是有理由的》川口春奈髮型超多變！馬尾、髮飾、隱藏式馬尾⋯ 真柴久留美日系編髮教學！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 被擦掉的初戀, 福本莉子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積

愛遲到也上榜！6個「拖垮人生的壞習慣」，你中了幾個？

愛遲到也上榜！6個「拖垮人生的壞習慣」，你中了幾個？

「4星座」愛情保鮮期最短！第1名不停尋找新戀情，膩了就換人 懶人、減肥都必學！5款高顏值「低卡燕麥早餐」1分鐘就搞定 營養師激推6款熱茶「越喝越瘦」　選對茶佐餐，還能減少脂肪吸收 曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌 維持感情長久的5個方法　「認為對方什麼都該知道」是大忌 看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場 超顯瘦韓版風衣1980元→699元　還有拼接款穿上激美有又型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面