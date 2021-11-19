《被擦掉的初戀》福本莉子讓人戀愛！「天使系」妝髮全解析

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

BL漫改日劇《被擦掉的初戀》，除了男主角外，在劇中飾演橋下同學的福本莉子也受到矚目，今年20歲的她是長澤雅美的師妹，清新甜美的模樣受到許多觀眾的喜愛。

福本莉子

福本莉子2016年透過東寶藝能的「東寶灰姑娘」甄選出道，像是長澤雅美、濱邊美波等女星都是。陸續演出過不少電視電影作品，如去年的電影《交錯的想念》、《別對映像研出手！》，今年的電視劇《華麗一族》，到近期備受矚目的《被擦掉的初戀》，最新的寫真集也將在本月上市。擁有水亮的大眼和療癒的笑容，在《被擦掉的初戀》中飾演天使般的橋下同學，學生氣息十足的造型，讓大家在為了男主角之間的曖昧情愫手腳蜷曲的同時，也能感受到福本莉子帶來的甜美氣息。

除了福本莉子本身的顏值之外，充滿清新感的妝髮也是大加分的關鍵，接著往下看下去。

妝容



福本莉子擁有水亮的大眼，在妝容上不會添加太多的色彩，甚至不太會強調睫毛的存在感，底妝、唇色甚至是頰彩，都是自然水潤的感覺。

初戀大眼妝



在眼妝上，福本莉子的眉毛是自然的毛流感，簡單的照著眉型把毛流梳理整齊、稍微帶出眉頭的毛流感，有立體感又很和諧，不會太過搶掉整臉的重點。

福本莉子在眼影上大多是裸色、大地色，以及粉色系讓眼神更加水汪汪，雖然本身睫毛條件算優渥，但日常妝容其實不太強調睫毛的存在感，反倒是臥蠶更重要，除了眼珠正下方的位置會上一點珠光外，眼頭也不會漏掉。

水潤親切唇色



唇妝則大多選用光澤妝效的唇彩，偏淺的粉色、蜜桃橘色系為主，給人一種鄰家女孩的感覺，搭配她的笑容超療癒，偶爾也會出現比較成熟氛圍的磚色系、紅色系等。

粉嫩自然頰彩



福本莉子的腮紅其實蠻淡雅的，大多刷在蘋果肌上、眼下之間的位置，淡淡的就有好氣色。

髮型

福本莉子大多維持中長髮+瀏海造型，而福本莉子的瀏海不是完全遮住額頭的日系妹妹頭，是留有自然縫隙的造型，不管紮起馬尾或是要隨意的向上撥出旁分都適合。









鮑伯頭



近期在《被擦掉的初戀》中換上清新短髮，配上寬鬆毛衣的女高生造型，一出場就引人注目，大家比較喜歡短髮還是中長髮的福本莉子呢？

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