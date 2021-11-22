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《現正分手中》宋慧喬顏值逆天！凍齡保養4重點，完全看不出40歲

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

宋慧喬和張基龍主演的《現正分手中》已播出，不僅與張基龍相差11歲的「姊弟戀」未演先轟動，宋慧喬出道多年來保養得宜的美貌也再度獲得注目。

重視清潔及水溫

因為工作總是要帶妝的緣故，宋慧喬很重視下戲後的臉部清潔，除了一定會認真把妝卸乾淨之外，也會定期敷清潔面膜；除此之外，在洗臉時宋慧喬最重視的就是水溫，想必大家也知道不論是過冷或是過熱的水，都會對肌膚造成刺激，因此和膚溫相近的溫水是最適當的。

晚安面膜加強保濕

保濕是保養的基礎，多年來宋慧喬也奉行這個理念，在保養時會特別注重保養品的保濕能力，化妝水、精華液、乳霜已經是基本盤，宋慧喬會在每天睡前敷上晚安面膜，幫助肌膚在夜間鎖水。

及早使用抗老產品

先前我們也曾問過宋慧喬，那麼抗老產品該在何時開始使用呢？她表示，其實老化並不是一夜之間發生的，直到突然驚覺不對勁的那天，老化痕跡已經相當明顯。因此她認為大家要及早開始抗老保養，20出頭的時候她就開始抗老了，尤其她提到身為演員，除了長時間帶妝外也會遇到強烈的燈光照射，對肌膚的負擔非常大，要更加注意。

素顏+防曬

除了使用抗老產品外，宋慧喬如果沒有化妝時大多都不化妝、只擦防曬就出門，不化妝的理由是要讓肌膚休息，而防曬除了防曬黑之外，更重要的是防曬傷、曬老，防曬真的是每個女星都會提到的守則，可見防曬真的非常重要啊。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 宋慧喬, 現正分手中

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