安格斯12星座一周運勢11／15-11／21　天蠍衰神已走、處女快跳出舒適圈

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

羊座這週十分活躍，玩樂、聚會、吃吃喝喝…心思全在正事以外的地方，工作表現卻在倒退嚕，對既有的工作有些浮躁，甚至有想轉業轉職的念頭！感情表現同樣有不穩定的未爆彈，已有對象的此時開始會考慮到更多未來的關係，得好好確認兩人對未來是否有共識。單身羊倒是有不少小確幸，桃花運攀升，人氣將愈來愈好。

金牛座 4.21~5.20

牛座年底前不妨抓住此時機會翻身逆轉，工作運狀況還不錯，積極爭取與付出，將能得到同等回報，在鬥志十足的狀況下，表現甚至會比預期來得更好。唯獨感情的進展十分有限，自己有些後知後覺再加上自信心不足，容易在一時猶豫間把大好機會拱手讓人，已有對象者周圍出現阻力，兩人感情很可能出現一波三折的危機。

雙子座 5.21~6.20

在水星的推波助瀾下，本週雙子的人際關係網絡大開，和人互動的頻率增加不少，但連帶著小人也被吸引過來，溝通表達需要內斂些，別誤踩了別人的地雷惹來不必要的麻煩。有對象者有機會在命運的安排之下，感情出現出乎意料的進展。至於已有伴侶的雙子，當心兩人鬧出小吵架和不愉快，凡是以和為貴。

巨蟹座 6.21~7.21

蟹座感情運勢沾染了粉紅色的喜氣，在團體活動中有機會遇見彼此吸引的對象，；已經有伴侶的此時兩個人的相處非常和諧，不妨抓住機會培養感情，關係將能夠一日千里。工作是這週比較弱的一環，事情容易一波三折，有形無形的壓力也持續加重負擔，凡事看開、往好處想，別被一時挫折打倒，咬緊牙關撐下去吧。

獅子座 7.22~8.22

獅座整體氣運持續增強，只要是想做的事，腦子就特別靈光，能展現前所未有的活力和衝勁，但面對不喜歡的事，就顯得興趣缺缺、進展牛步。因此獅座面對棘手的工作，別想著事情有多難，只要找出有趣的一面，就能點燃你的熊熊戰火一舉搞定！感情中的過度跋扈常容易讓對方吃不消，本周要當心走入感情的風暴期。

處女座 8.23~9.22

本週對處女座來說是個跳出舒適圈、重新定位人生價值的時刻，工作上挑戰連連，壓力不小，卻能遇強則強讓你的能力更進化，關關難過卻能關關過，伴隨而來的更是機會，有機會在事業上如願以償。愛情運勢進退兩難，卡在一個無間道，已有戀情的，溝通不是計較口舌上的輸贏，而是考驗著彼此的同理心。

天秤座 9.23~10.22

太陽由一宮走入掌管財運的二宮，意味著賺錢能力的提升，這週秤座的即戰力增強，過去覺得「不可能」、「不可以」、「不行」的事，會在不知不覺間打破既定範圍，跳出框框後也才發現事情並沒有想像中艱難，愈來愈懂得激發自己的能力執著到底！異性緣不少，但大多屬於一閃而逝的桃花，想要發展成新戀情並不容易。

天蠍座 10.23~11.22

太陽當道的運勢運轉下，原本的衰神離開，未來這週對天蠍來說可謂運勢撥雲見日，終於看見藍天，過去的努力開始在這時看出成績，而你最近的表現也可圈可點，運勢可期。感情上近期身邊的機會也一一浮現，有不少愛慕你的人圍繞著你團團轉，人氣極為旺盛！不過此時雖然有不少的愛慕者，但離真正的愛情還算差得遠。

射手座 11.23~12.21

年底前一波未平一波又起的事物將攪亂射手座的一池春水，未來這週將面臨一些生活上的重大轉變，你的決定將影響未來生活，無論是工作或金錢方面的大型消費，都需要好好想想。還在等待戀情的射手，未來這週值得把握得來不易的緣分，為自己積極爭取幸福；而有對象的特別是長期交往的開始進入感情考驗。

摩羯座 12.22~1.19

人際圈失去吉星憑依，本週傻人傻福不再是摩羯的專利，周圍對你放冷箭的小人很多，得保持警覺提防些，不過對於沒來由的閒言閒語，只要你不在意，它們便是Nothing，太過在意別人的負評只會絆住自己，一旦愈來愈沒自信，表現也會愈來愈糟。此時意料外的變動可能會為你的感情帶來變化，但並不容易有進一步的進展。

水瓶座 1.20~2.18

這週瓶座無論生理和心理都將面臨某種程度的失調，得學習著不依靠別人，自己找出壯大自己、讓自己更堅強面對的方法，這週特別容易因小事情的搧動而火氣上身，滿檔的工作量也可能是讓你不適的壓力源。總之你內心的負能量來自四面八方，只有知道心事的源頭再調適，才是最有效的解法。

雙魚座 2.19~3.20

走過了奔波忙碌的時期，魚座未來這週否極泰來，生活步調愈來愈穩，愛情、友情密集的互動能大大化解你內心的負面壓力，漸漸走出情緒低潮的你，心事只要不去想就會沒事，你似乎開始懂得轉換心情，讓自己充滿更多正面力量。已有情人的雙子感情讓人擔心，很可能出現不好的誘惑讓你感情面臨變化。

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