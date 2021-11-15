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Jennie露肚裝好貼藏不住窈窕曲線　Lisa不畏撞衫也拼了

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▲▼ Jennie,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿Heron Preston for Calvin Klein系列黃色服裝，藏不住窈窕身材。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK的4位成員在時尚圈都享有高人氣，各個都有國際精品代言，她們敢穿也敢秀，是一線品牌認證的帶貨王。近日團員Jennie與Lisa不畏天氣轉冷，不約而同都在陽光露臉的日子把握機會「炫腹」，穿小可愛搭配開襟衫或小外套，展現讓粉絲羨慕的纖腰，尤其是Jennie所穿的再生聚酯纖維羊駝毛製成的服裝相當貼身，藏不住窈窕身材。

▲▼ Jennie,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿Heron Preston for Calvin Klein系列再生聚酯纖維羊駝毛開襟衫6,680元，背心內衣3,780元，單車短褲3,780元。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie不僅是香奈兒（CHANEL）廣告代言人，與Calvin Klein關係也相當緊密，近日所穿的黃色露肚裝正出自潮牌設計師Heron Preston與Calvin Klein的聯名系列，她採成套穿搭示人，包括再生聚酯纖維羊駝毛製的開襟衫、背心內衣與單車短褲，若不是自信爆棚，一般人很難駕馭後兩款單品。

▲▼ Jennie,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿Alexander Wang粉色小可愛配相同面料的小外套，自信秀纖腰。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa則穿上Alexander Wang粉色小可愛與相同面料的小外套，還一連換上牛仔褲與黑褲兩套造型，大秀緊實的腹部線條，雖然晚了太妍近半年才穿上，但依然獲得粉絲好評。

▲▼ Jennie,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa粉紅Alexander Wang造型另外搭配黑褲。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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關鍵字：

Blackpink, Jennie, Lisa

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