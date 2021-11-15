星巴克11／15起「連續7天」買一送一　4款飲品「特定時間買」現省一半

▲星巴克即起連續7天買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

繼星巴克上週推出5天特定品項買一送一優惠之後，本週更加碼「一連7天」針對4類特定品項再推買一送一優惠，這次連六日2天都含在內，不妨先計畫一下準備找哪位朋友去喝喝咖啡吧！丹堤也在即將來臨的感恩節，推出當天買一送一活動，伯朗則在11／21、11／22特定門市也有好友日分享優惠。

星巴克上週5天上班日，推出5特定飲品買一送一優惠，果然吸引許多上班族狂買單，本週從11／15到11／21開始，再祭出特定商品買一送一，從上午11點至晚上8點期間，包括「特選義式咖啡類」、「特選抹茶咖啡」、「氮氣特選馥列白」、「氮氣特選焦糖瑪奇朵」，一直有好友分享優惠到星期日，整整7天讓你每天都揪喝！

其購買限制包括每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且注意氮氣特選馥列白、氮氣特選焦糖瑪奇朵販售門市僅在台北時代、時代寓所、北港、嘉義民雄、及高雄夢時代門市，且部分門市不提供此項優惠。

丹堤咖啡則在11／25感恩節當天，推出全系列大杯飲品買一送一，而11月整月也推限定優惠，至丹堤行動購物網加入會員，信用卡線上付款即可享外帶飲品咖啡買11送11的優惠，等同90元飲品券22杯只要990元，等同一杯只要45元。

伯朗咖啡館本月進入周年慶檔期，針對旗下咖啡豆等推出全月買一送一，11／21在宜蘭、家福中壢門市；11／22於南京、科大、建國、中山一、中山二、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚二、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市推出滿一送一優惠，以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算。

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