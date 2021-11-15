菠菜瘦腿、葡萄柚瘦屁股！營養師傳授「瘦局部」飲食法

▲學會飲食法，想要瘦局部其實很簡單。（圖／翻攝自IG/euddeume_、Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

微涼的天氣，你是不是也跟著食慾大開呢？大肚子和粗腿讓衣服怎麼穿都不好看，營養師朱瑞君分享，吃對食物才能瘦對地方，當然除了飲食以外，搭配運動效果會更好。

瘦臉→冬瓜

改善血糖同時防止臉部脂肪堆積

冬瓜富含維生素C，能夠預防感冒和養顏美容，同時含有油酸及能抑制體內黑色素沉積的活性物質，幫助肌膚天然潤白。

瘦肚子→番茄

有效排除體內多餘毒素、吸附腸道內多餘脂肪

大番茄和小番茄皆含有β-胡蘿蔔素、茄紅素、、維生素A、B、C及少量的鉀、鈣、鎂、鐵等營養素。

瘦腿→菠菜

有助消化且能幫助排毒，能促進腿部減重

富含豐富維生素 C、胡蘿蔔素、蛋白質， 以及鐵、鈣、磷礦物質和微量元素，能促進人體新陳代謝。

瘦屁股→葡萄柚

抑制糖份被身體吸收，阻礙脂肪的形成

葡萄柚屬於高纖維且高營養但熱量低的食物，含有大量的維生素C、β-胡蘿蔔素、維生素B群及柚皮苷。

瘦下半身→木瓜

有效清除堆積在下半身的脂肪和廢物

含有豐富的維生素A、B、C、E、K、鈣、磷、鐵等營養素，其中的鉀和葉酸有助於心血管健康，胡蘿蔔素有抗氧化和養顏美容效。

瘦腰→草莓

去除腰部多餘水分，幫助身體消脂排毒

草莓含有多種維生素，尤其是維生素C含量非常豐富，還有維生素B1、B2，鈣、磷、鐵、鉀、鋅、鉻等礦物質和部分微量元素。

▲（圖／翻攝FB營養師朱瑞君）

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