fb ig video ETtoday search mobile

5種「擾眠食物」睡前別吃　穩穩睡好到天亮

>

▲選擇一張適合自己床墊，讓自己擁有睡眠好品質。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

▲想一覺到天亮，最好留心這5種食物。（圖／unsplash）

編輯／借借

無可否認睡眠這個過程，在人生中是非常重要的，睡覺是身體在修復自我的過程，如果無法睡好，對於皮膚外貌、精神狀態等都有影響，然而影響睡眠的因素也相當廣泛，若你長期被睡眠不足所困擾，睡眠專家們建議最好戒除下列5種食物，不妨給自己機會試一試。

▲▼ 熬夜、加班、睡眠不足。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲有時因為加班導致晚餐晚食，此時反而要注意睡前食物的選擇。（圖／pakutaso）

咖啡因
戒除咖啡對某些人來說或許是一件艱難的任務，但確實咖啡因會影響睡眠，它會阻擋體內讓我們睡著的化學物質，可能長達6小時，影響你的睡眠時間，有專家建議實施「咖啡因宵禁」，試著在中午以前喝完今日的所有咖啡，且1天不超過2杯，此外不僅咖啡，許多茶內也有含咖啡因，有時甚至比咖啡還高，需要留心。

▲▼咖啡,熱咖啡,咖啡因。（圖／翻攝PEXELS）

▲最好在中午前就攝取完整天的咖啡因。（圖／unsplash）


很多人喜歡吃辣，尤其在冬天，但事實上辣椒素可能會影響睡眠，並且讓你體溫升高，其實會導致睡得不舒服，如果你有很嚴重的睡眠問題，應該戒除辣的食物。

▲▼辣椒,醬料,重口味,重鹹,用餐,雞翅,加辣。（圖／翻攝自pixabay）

▲辣會升高體溫。（圖／pixabay）

糖分
在睡前來份誘人的甜點感覺很不錯，但你有注意到一些能量飲料往往都非常甜嗎？因為糖正是開啟大腦精神的開關，一旦在睡前攝入糖分，大腦只會越來越興奮，然後活力滿載，延後你的睡覺時間，若真的很容易在睡前肚子餓，請以低糖的香蕉或無糖穀片飽肚。

▲▼杯子蛋糕,甜點,蛋糕。（圖／pixabay）

▲甜食會讓大腦興奮。（圖／pixabay）

紅肉
基本上紅肉比其他肉類要更難消化，若吃完晚餐在4小時之內就要上床睡覺，建議不要用紅肉填飽你的胃，因為這會導致消化系統還在運作，影響你的寶貴睡眠。若你工作相當忙碌，晚餐已經等於宵夜時間，建議以青菜為主的輕食，會是比較好的選擇。

▲▼冷凍肉,冷藏肉,肉品,牛排,肉排。（圖／翻攝自pixabay）

▲紅肉的消化比其他肉品更慢。（圖／pixabay）

酒精
酒清的一個特色是會讓你放鬆，這確實是在睡前容易選擇飲用的好藉口，但它其實會讓你的深層睡眠其受到干擾，導致你無法真正熟睡，醒來之後，你會跟未上床前一樣疲憊，只是心理覺得你「好像睡了一場覺」，若真的想喝酒，請利用睡前2小時「飲用完畢」。

▲喝酒,聚餐,慶祝,調酒,飲料,果汁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲建議在睡前2小時就不要再喝酒了。（圖／pixabay）

►星巴克11／15起「連續7天」買一送一　4款飲品「特定時間買」現省一半

►IKEA敦北「城市小巨蛋店」開幕日曝光　11／30對外迎客有彩蛋！

關鍵字：

睡眠, 失眠, 健康, 居家, 睡覺, 疲倦, 增進睡眠, 睡眠品質

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克11／15起「連續7天」買一送一　4款飲品「特定時間買」現省一半

星巴克11／15起「連續7天」買一送一　4款飲品「特定時間買」現省一半

最吸引男生的3大星座女　被暗戀最多的星座竟然是她？

最吸引男生的3大星座女　被暗戀最多的星座竟然是她？

黛安娜王妃珍珠永流傳　凱特王子妃穿舊衣配婆婆牌珠寶搭出新意

黛安娜王妃珍珠永流傳　凱特王子妃穿舊衣配婆婆牌珠寶搭出新意

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌 不只黑芝麻！專家推薦5種「最強生髮食物」　防掉髮、美肌都有用 安格斯12星座一周運勢11／15-11／21　天蠍衰神已走、處女快跳出舒適圈 周子瑜穿迷你裙辣秀「絕對領域」　志效、Momo身材太好上衣快撐爆 全台首間「24H營業蔦屋」在新竹！ 20米視覺巨形書櫃絕美登場 超準測驗「被老闆開除後第一念頭」　看出你的「工作成功機率」 日網傳「坐姿心理測驗」看出真實性格　翹左腳、翹右腳差很多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面