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營養師激推滷雞腿便當，白飯換「這個」不怕胖！

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▲▼營養師教自助餐夾菜法 。（圖／Pexels）

▲跟著營養師夾餐，讓你吃飽又不怕胖。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

外食族想要營養均衡，挑選自助餐是個好選擇，營養師高敏敏分享「自助餐夾餐攻略」，更自曝最愛滷雞腿便當，學她這樣吃絕不會胖！

#以高纖澱粉為優選（全榖雜糧類）

建議以高纖為優先選擇、份量跟蔬菜一樣多（也就是蔬菜吃多少、飯就吃多少）

▲▼營養師教自助餐夾菜法 。（圖／Pexels）

#注意像蔬菜的澱粉

很多看起來像蔬菜，其實他們都是澱粉，像芋頭、馬鈴薯、地瓜、玉米、南瓜、菱角等都是澱粉，如果有吃到它們，記得要減少飯的攝取，懂得互相替換。

#蛋白質以原型為主（豆魚蛋肉類）

建議以原型為主，少加工品，每餐份量為1掌心，肉、魚類、豆製品、蛋都是很好的蛋白質來源。

▲▼營養師教自助餐夾菜法 。（圖／Pexels）

#要吃2種顏色蔬菜

建議各色都吃，並至少選擇2種顏色，每日份量為最少要1碗半，另外像是藻類、菇類、大番茄、黃瓜、冬瓜⋯等也都屬於蔬菜類。

除了上述四大重點，也可以記得補充，油脂與堅果種子類，每餐1茶匙(約大拇指第1指節大小)；乳品類，每天早晚1杯奶，或是補充優格、優酪乳、起司；水果類，每餐1拳頭，或切一切放到碗裡8分滿碗的量。

▲▼營養師教自助餐夾菜法 。（圖／Pexels）

另外，吃的順序也很重要，建議先吃蔬菜、再吃蛋白質、最後吃澱粉，飯後可以再來份水果補充膳食纖維、維生素C，高敏敏分享，自己最愛自助餐的滷雞腿便當，將白飯改為全穀飯，加上2格不同顏色蔬菜，有時候也會來杯無糖茶或是水果做搭配，這樣就很健康又美味。

▲▼營養師教自助餐夾法。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

►菠菜瘦腿、葡萄柚瘦屁股！營養師傳授「瘦局部」飲食法


 

關鍵字：

營養師高敏敏, 自助餐, 瘦身

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