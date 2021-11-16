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在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福

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▲▼在愛情裡最容易滿足的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

「知足常樂」不僅能用在生活裡，對有些人來說，在愛情裡也很容易被滿足，不用另一半一天到晚準備禮物、浪漫驚喜，只要幾句貼心關懷的提醒，或是一頓溫馨的家常便飯，就足夠讓他們擁有滿滿幸福感。像是以下3個星座就是「愛情中容易滿足」的代表，快來看看你的對象上榜了嗎？

▲▼在愛情裡最容易滿足的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：雙魚座

情感豐富的雙魚座，天性就是愛浪漫，而對於浪漫的追求，比起物質上的浪漫，雙魚更在意精神層面，只要有給予他們相對應的關愛和情感，他們就很容易滿足。雙魚在乎的是精神上的被愛，比如他們不一定要多特別的約會行程或多奢華的禮物，光是一封情感深摯的情書，就能夠讓他們感動到不行，只要能感受到另一半對他們的愛意，對雙魚來說就夠了。

▲▼在愛情裡最容易滿足的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：巨蟹座

巨蟹座常被形容「充滿母/父愛」，對人溫柔體貼的他們，是那種外表看起來很堅強，但內心卻非常柔軟的人，重視實際生活的他們，很喜歡融於日常生活細節裡的關心和情感，一封關心的訊息、一通電話，就算是一句叮囑，都很容易就會讓巨蟹感到感動和滿足。過節時送些貴重禮物或浪漫的燭光晚餐，對他們來說反而只算是錦上添花、沒有也不會太在意的部分。

▲▼在愛情裡最容易滿足的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：金牛座

性格溫和又踏實的金牛座，雖然生活中喜歡享受、比較追求物質，但一旦談起感情又變得很容易滿足。很有主見的金牛，對於愛情也很有自己的一套理解和追求，像是很多人在意的甜言蜜語或浪漫驚喜，對他們來說不實際、不重要，反而是一頓溫暖的家常便飯，安逸的家居生活和真誠貼心的關懷互動，就能讓他們感到幸福。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 情侶, 金牛, 巨蟹, 雙魚

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