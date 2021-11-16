煩惱太多都是因為你太閒！「保持忙碌」竟能讓你越來越幸福

▲忙碌起來就不會讓自己東想西想。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

許多人總羨慕別人幸福，覺得自己生活乏味、工作不順，自己一點都不快樂，其實幸福感可以由自己創造，試著從以下6件小事情做起，讓你一天比一天過得更快樂知足。

#保持忙碌

有時候覺得煩惱多，是因為最近剛好沒什麼事情忙，當我們開始專注於一件事情的時候，自然就沒有時間去揣摩別人在想什麼，更不會守著電話等對方休息，才不會對小事患得患失，如果最近又開始憂慮，試著讓自己忙起來！

#不在意小事情

有沒有發現我們能面對生活中的大風大浪，但卻總是為了身邊微不足道的小事而煩惱，有時候煩惱都是自己想出來的，或許根本就沒那麼複雜，就別浪費時間去計較小事了吧！

#不過分擔憂

有時候事情如果會發生，就會發生，你過度擔憂只是庸人自擾，每天擔心受怕要怎麼過生活，其實回過頭來看，很多我們擔心的事情都不會發生，快樂過也是一天，憂愁過也是一天。

#保持運動習慣

運動能夠使體內分泌多巴胺物質，能夠讓我們感到快樂，如果真的懶得運動，不妨從散步、快走開始，假日和三五好友一起去河堤騎腳踏車，也是一種幸福。

#幫助他人

施比受更有福，幫助他人不只是對方得到幸福感，自己有能力對他人付出，何嘗不是一種幸福？

#經常感恩

人經歷得越多，越發現很多事不是那麼理所當然，記得感恩給予你的人、事、物，懷抱著美好的心情，幸福感就會越來越強。

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