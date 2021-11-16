fb ig video ETtoday search mobile

可替代咖啡的5大「健康提神食物」！幫你提升腦力、吃出好精神

>

▲▼ 可替代咖啡的5大「健康提神食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲除了咖啡，還有其他食物也能幫助提振精神。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

現代人生活忙碌，常熬夜晚睡，讓咖啡和茶成為許多人每日必備的「提神」飲品，一感覺疲累困頓就要來上一杯，但經常大量喝咖啡或茶，其中咖啡因容易刺激神經和心臟，還可能產生依賴成癮，對大腦身體和睡眠都有害。其實想要提神，不一定只能喝咖啡，下面5種食物同樣能提神醒腦，還很健康天然，可用取代咖啡，幫助提升腦力、維持好精神。

▲▼ 可替代咖啡的5大「健康提神食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

1.椰子汁＋蘋果醋

在一杯椰子汁中加入2勺蘋果醋，這個組合富含鉀離子，能幫助增強大腦思維的活躍性，而且蘋果醋能阻礙身體的乳酸堆積，進而消除困倦，非常適合在早上喝上一杯來提神和喚醒大腦。

▲▼ 可替代咖啡的5大「健康提神食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

2.黑巧克力

黑巧克含有的可可鹼，能幫助激發大腦活性和增強體能，但又不會像咖啡一樣刺激神經，而且還擁有很好的抗氧化力，有助於保護心血管。

3.瑪卡粉

瑪卡粉是國際上很流行用來激發運動員體能的補充食物，其為瑪卡的乾燥粉末。瑪卡是來自南美祕魯的十字花科植物，又被稱為「秘魯人參」，可食用且營養成分很高，富含豐富蛋白質、胺基酸、礦物質、維生素和多種生物鹼，能很好的提升大腦活性和加強體力、精力，同時有助於維護免疫健康。

▲▼ 可替代咖啡的5大「健康提神食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

4.瑪黛茶

被稱為「阿根廷國寶茶」的瑪黛茶，在南美被用來當作咖啡替代已經有非常久的歷史了，其含有的綠原酸能促進血液循環、排便利尿，還能提神解勞；另外瑪黛茶跟黑巧克力一樣含有可可鹼，同樣能幫助提神醒腦、擁有很好的抗氧化力。

5.高麗紅參

紅參所含的人蔘皂苷能幫助提高注意力，促進大腦機能和緩解疲勞，而且紅參還有抗氧化效果，能養顏美容，特別適合女生，尤其是工作勞累或壓力大的時後，可以用來養氣血和元氣。

►不只黑芝麻！專家推薦5種「最強生髮食物」　防掉髮、美肌都有用

►7種「抗老美顏食物」比貴婦乳霜更有用！　抗氧美白、對記憶力也有益

►「預防結石」先避開3種NG飲食！營養師：補鈣反而能改善

關鍵字：

提神, 醒腦, 食物, 好精神, 咖啡, 替代, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克11／15起「連續7天」買一送一　4款飲品「特定時間買」現省一半

星巴克11／15起「連續7天」買一送一　4款飲品「特定時間買」現省一半

最吸引男生的3大星座女　被暗戀最多的星座竟然是她？

最吸引男生的3大星座女　被暗戀最多的星座竟然是她？

黛安娜王妃珍珠永流傳　凱特王子妃穿舊衣配婆婆牌珠寶搭出新意

黛安娜王妃珍珠永流傳　凱特王子妃穿舊衣配婆婆牌珠寶搭出新意

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌 日本心理測驗「選一瓶神秘藥水」　看出你最受不了老闆哪一點？ 周子瑜穿迷你裙辣秀「絕對領域」　志效、Momo身材太好上衣快撐爆 不只黑芝麻！專家推薦5種「最強生髮食物」　防掉髮、美肌都有用 安格斯12星座一周運勢11／15-11／21　天蠍衰神已走、處女快跳出舒適圈 全台首間「24H營業蔦屋」在新竹！ 20米視覺巨形書櫃絕美登場 日網傳「坐姿心理測驗」看出真實性格　翹左腳、翹右腳差很多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面