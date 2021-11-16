BLACKPINK現身派瑞絲「第二場婚禮」　竟穿露肚短上衣配長褲超級輕便

記者王蓁蓁 / 台北報導

美國名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）於今年二月情定男友卡特瑞恩（Carter Reum），近日舉行了一連三天的超奢華婚禮，一舉一動都能在社交、與時尚圈掀起熱議的派瑞絲，結婚不改話題女王風格，將求婚到籌備婚禮的過程拍成真人秀，這場世紀婚禮的出席賓客也同樣備受矚目，其中最令人驚豔的，是外媒在第二天的遊樂園婚禮派對上，竟補捉到了韓女團BLACKPINK成員Jennie與Rosé的身影！兩人都穿短版上衣配長褲相當輕便，但Jennie拿著遊樂園的布娃娃遮臉，似乎很怕被拍到。

派瑞絲希爾頓於11日與卡特瑞恩步入禮堂，身為希爾頓飯店（Hilton Hotels & Resorts）集團繼承人之一的她，這場世紀夢幻婚禮想當然吸引了不少人的目光，她也滿足了廣大民眾的好奇心，將求婚、到籌備婚禮、挑選婚紗、單身派對等所有過程拍成專屬紀錄片《Paris In Love》，讓所有人都能一窺她與未婚夫卡特恩愛甜蜜的結婚細節。

▲芭黎絲希爾頓於11日攜手未婚夫卡特瑞恩步入禮堂。（圖 / 翻攝IG@parishilton)

向來以「浮誇炫富」聞名的派瑞絲，世紀婚禮連續三天，首先於祖父巴倫希爾頓（Barron Hilton）的奢華豪宅舉行盛大的婚禮派對，當天她穿Oscar de la Renta的優雅白紗，柔美的透紗以高雅的花朵蕾絲點綴，搭配鑽石婚戒、單鑽耳環，她透露這套婚紗的靈感來源，正是她一直以來崇拜的摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）。

▲閨蜜Kim Kardashian、《璀璨帝國》台裔貴婦克麗絲汀趙皆出席婚禮。（圖 / 翻攝IG@kimkardashian、christinechiu）

雖然這場婚禮為了不「劇透」紀錄片《Paris In Love》，全程保密到家，不過外媒還是捕捉到不少重量級賓客，包括她的閨蜜金卡戴珊（Kim Kardashian）、好萊塢女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts），就連曾在實境節目《璀璨帝國》中演出的台裔貴婦克麗絲汀趙（Christine Chiu）也都是座上嘉賓。

最令人驚豔的，不外乎是，BLACKPINK成員Jennie與Rosé也被拍攝到現身第二日於聖塔莫尼卡（Santa Monica）遊樂園的婚禮派對，兩人皆以率性的短版上衣搭配褲裝亮相，相當輕便，手中還拿著在樂園中玩遊戲會獲得的絨毛娃娃，也令粉絲們不免好奇她們與派瑞絲究竟是如何認識的。

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