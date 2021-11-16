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林志穎老婆「下身失蹤」好辣　熱褲穿上癮、PRADA長襯衫當外套

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▲▼ Melody,陳若儀 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀將38,500元的PRADA寬鬆有機牛仔布衫將外套穿。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／台北報導

今明兩天氣溫回升，又可回到秋季「進可攻、退可守」的穿搭法，名媛女星不約而同秀出必備單品—Oversize長版襯衫，女星Melody示範乖乖扣好的正常穿法，林志穎模特兒出身的老婆陳若儀則打開扣子當外套穿，巧合的是兩人都內搭熱褲，形成「下身失蹤」的視覺效果，吸睛度百分百。

▲▼ Melody,陳若儀 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀外罩寬鬆襯衫，內搭露肚短版上衣與熱褲。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

陳若儀是名模出身，她擅於展現身材優勢，經常穿短版上衣露出健身有成的緊實腹部、再搭迷你短褲秀傲人長腿，天氣涼了就披上流行的寬版長襯衫，PRADA要價38,500元的寬鬆有機牛仔布衫正是她近期的心頭好，配上香奈兒中筒靴很有型。

▲▼ Melody,陳若儀 。（圖／翻攝IG）

▲Melody穿自創品牌Whatever Whatever寬版白襯衫，下身失蹤吸睛。（圖／翻攝melodykliu IG）

Melody也以一雙筆直美腿著稱，她接連以「下身失蹤」穿搭法示範Oversize長版襯衫，當中包括她自創品牌Whatever Whatever的白襯衫，再搭配黑色愛馬仕包，她認為「黑與白絕對不會出錯」，怎麼搭都耐看。

▲▼ Melody,陳若儀 。（圖／翻攝IG）

▲Melody套上Oversize的襯衫式外套，搭配Bottega Veneta半筒靴與包。（圖／翻攝melodykliu IG）

►Melody露一手153萬「錶王」金錶　與勞力士並列秋冬「新歡」

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關鍵字：

陳若儀, 林志穎, Melody, PRADA

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