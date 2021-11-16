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BV新任創意總監是他！　去年低調加入品牌、37歲超狂背景曝光

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▲▼BV 。（圖／翻攝自IG）

▲BV最新創意總監揭曉 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

Bottega Veneta（BV）日前震撼宣佈Daniel Lee離開創意總監一職，稍早終於揭曉了接替人選，是37歲設計師Matthieu Blazy，他與Daniel Lee資歷很相近，同樣在Celine、Maison Margiela效力過，最快將在2022年2月就能看到他擔任BV創意總監操刀的首個系列。

開雲集團宣佈將由Matthieu Blazy接替BV創意總監，首席執行官 Leo Rongone表示：「Matthieu Blazy 是一位才華橫溢的人，我很自豪宣佈他成為品牌創意總監。Bottega Veneta 一直被賦予標誌性的工藝以及獨特創造力。Matthieu 的任命將進一步增強我們品牌的現代相關性，同時保留作為 Bottega Veneta 核心的價值觀。」

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG）

▲Matthieu Blazy畢業於比利時La Cambre設計學院 。（圖／翻攝自IG）

Matthieu Blazy畢業於比利時La Cambre設計學院，屬於科班出身，隨後在Phoebe Philo所執掌的Celine工作，因此與Daniel Lee資歷非常相似。陸續也累積了Raf Simons同名品牌旗下男裝設計師、Maison Margiela高訂Artisanal系列設計師亮眼成績單。

他去年（2020年）就已經來到BV擔任成衣設計總監，是Daniel Lee重要的左右手，所以對品牌風格深度了解， Salon 系列就能找到不少他的設計，尤其是他男裝設計經驗豐富，對外界而言是BV一大助力。

►震撼彈！BV創意總監宣佈離職　爆款雲朵包、編織鞋出自他手

關鍵字：

Bottega Veneta, BV, Daniel Lee, 開雲, 創意總監, Matthieu Blazy

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