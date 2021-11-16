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麥當勞最新隨機「萌寵漂浮熱飲」！　7種貓狗糖餅全抽中要運氣

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▲麥當勞 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞節日限定「盲盒」萌寵熱飲。（圖／翻攝自小紅書）

編輯／Ann

大陸麥當勞最近推出一款話題「萌寵飲品」，搭上正夯的隨機「盲盒」熱潮，分別提供7種不同款式的萌寵造型蛋白霜裝飾，會抽到哪一款貓貓狗狗都是未知，但只要開袋立刻就能感受到可愛氛圍，掀起網友打卡熱潮。

▲麥當勞 。（圖／翻攝自小紅書）

▲提供7款萌寵以及2款隱藏版圖案蛋白霜甜點 。（圖／翻攝自小紅書）

大陸麥當勞過去曾經推出「太陽蛋拿鐵」引起熱議，利用荷包蛋形狀的蛋白霜裝飾在拿鐵上，逗趣模樣吸引大批網友搶喝。如今再迎來隨機「盲盒」萌寵咖啡，是只送不賣的節日限量活動，只要在點單熱飲，包括熱牛奶、熱燕麥奶、茉莉綠茶、海鹽焦糖風格拿鐵品項時，就能夠獲隨機得可愛的小貓小狗糖餅。

▲麥當勞 。（圖／翻攝自小紅書）

▲放在飲品上打卡相當可愛。（圖／翻攝自小紅書）

此次共提供7款萌寵以及2款隱藏版圖案，而貓狗其實就是蛋白霜造型甜點，由於是手工製作因此每款都有些微差距，並擁有入口即化的口感，可以放在飲品上拍照，也能直接吃掉。至於不同色系的貓狗圖案則全靠運氣，在開袋同時才會知道自己抽中了哪一款，此限定系列更搭配上同款紙袋與杯蓋，非常具有儀式感，已經有不少網友搶先打卡一波。

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關鍵字：

麥當勞, 拿鐵, 熱飲, 飲品, 大陸

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