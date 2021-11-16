周子瑜穿迷你裙辣秀「絕對領域」　志效、Momo身材太好上衣快撐爆

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE於近日推出第三張正規專輯《Formula of Love:O+T=<3》，進入宣傳期，最新打歌舞台造型曝光，全員換上粉色主題的服裝，其中台灣成員周子瑜穿著半截上衣小露事業線，激短的迷你裙更讓人視線無法離開「絕對領域」；隊長志效與Momo內搭的背心小可愛，則是勒出她們的傲人上圍，簡直快把上衣撐爆！

▲周子瑜性感造型辣秀「絕對領域」。（圖／翻攝自IG@twicetagram）



TWICE最新專輯主打歌《SCIENTIST》，雖然在各大音源榜的排行榜表現不如以往理想，MV公開後的這3天依然獲得超過4,300多萬觀看次數的佳績。音樂節目打歌舞台上，TWICE全員以粉色造型登台，整體甜美又俏皮，同時也加入了成熟女人味。

▲周子瑜後台照中還戴上眼鏡耍可愛。（圖／翻攝自IG@twicetagram）



雖然時不時有周子瑜被公司邊緣化的消息，但不可否認的是，在團體中擁有出眾高挑身材的周子瑜，依然是目光焦點，這回打歌舞台上，周子瑜穿著露肩的半截式上衣，難得小露事業線，搭配迷你短裙與過膝長襪，正好辣秀一段蜜大腿「絕對領域」，在IG釋出的後台照裡，周子瑜還戴上了圓框眼鏡擺拍，瞬間變成知性萌妹子。

▲志效飽滿上圍讓上衣顯得非常貼身。（圖／翻攝自IG@twicetagram）



隊長志效則是綁起雙馬尾，以小背心外搭帥氣的SUPREME毛毛夾克，豐滿上圍若隱若現，讓上衣顯得有些緊繃；同樣擁有火辣身材的成員Momo，穿著馬甲背心造型登台，下身的短褲也非常短，粉色的綁帶襪更添性感氣息，後台照中，Momo一個側身飽滿胸型全現形，惹火指數破表。

▲Momo也以馬甲背心勒出好身材。（圖／翻攝自IG@twicetagram）



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