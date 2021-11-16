「英倫男神」哈利纖細美腿不輸女生！　「露點」帶貨自創品牌

記者王則絲／外電報導

英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）從團體一世代（One Direction）單飛後，演藝生涯持續發光發熱，以百變風格為招牌特色的哈利，近日登上《DAZED》雜誌封面，演繹數套中性氣質的服裝，包括透視芭蕾裙、浮誇的大裙子，還意外展現了不輸女生的纖細雙腿，他也分享其中一套「露點」造型，順道帶貨最新發表的個人美妝品牌。

哈利史泰爾斯在從團體單飛後演藝事業更加起飛，作為歌手獲獎無數，近年也跨足影壇不斷累積作品，甚至還現身在漫威電影《永恆族》中，令粉絲驚喜連連。

而一向能跳脫性別框架的哈利，早已透過多次的女裝造型來證明無可取代的時尚駕馭力，這回再度登上雜誌封面，演繹多套極具挑戰性的服裝，包括純白透視的芭蕾造型、貴氣毛衣套裝配上波點襪、或是來自CDG的魔術師大裙子⋯⋯不只撐起氣場，還意外展現了一雙不輸女孩子的纖細雙腿。

哈利也於個人IG上分享了其中一套騎著重機的復古造型，身上的上衣挖洞位置剛好露出他腹部的蝴蝶刺青、還剛好「露點」，令人目光聚焦，他順勢寫下：「Find Your Pleasing.」為甫創立的個人品牌「Pleasing」帶貨，原來，本身就熱愛指甲彩繪的哈利，以指甲油為出發點創立了個人美妝品牌，並以全素、盡可能減少碳足跡的概念，接續開發出精華液、眼唇產品⋯⋯，掀起粉絲們一窩蜂狂搶，官網上的預購都已被一掃而空。

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