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拷貝宋慧喬上班穿搭　少不了閃亮耳環、2只不同風格錶互換

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▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝nowwearebreakingup_official IG）

▲宋慧喬在《現正分手中》行頭精彩，穿韓國服裝品牌MICHAA搭CHAUMET珠寶與腕錶，旁為FENDI包。（圖／翻攝nowwearebreakingup_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

39歲南韓女星宋慧喬與小10歲的南星張基龍主演的SBS愛情劇《現正分手中》熱播中，她飾演時尚公司的設計組長，在劇中巧妙置入所有代言品牌，包括南韓服裝品牌MICHAA、義大利名牌FENDI與法國珠寶品牌CHAUMET，時尚都會感的造型備受好評。

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲宋慧喬戴CHAUMET Class One精鋼腕錶，137,000元。（圖／CHAUMET提供）

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲宋慧喬疊戴CHAUMET Bee My Love 18K白金手鐲，157,000元。

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金鑽石耳環，158,000元。

宋慧喬時隔3年重返小螢幕，一切都講究完美，她的服裝多出自南韓品牌MICHAA，搭配FENDI名牌包，展現都會女子的優雅與俐落風格，她少不了珠寶與腕錶等配件點綴，光是腕錶就連換兩只，一款是中性風格的CHAUMET Class One精鋼腕錶，配有鐫刻「Chaumet Paris」單向旋轉鋸齒形錶圈，另一款則是女人味十足的Joséphine Aigrette 18K玫瑰金鑽錶。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝nowwearebreakingup_official IG）

▲宋慧喬佩戴水滴形的Joséphine Aigrette腕錶。（圖／翻攝nowwearebreakingup_official IG）

耳環也是宋慧喬的心頭好，她依不同造型換搭CHAUMET風格各異的款式，樣式包括貼耳式的Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金耳環、Jeux de Liens 18K玫瑰金耳環、華麗的Promenades Impériales 18K白金鑽石耳環，讓粉絲看劇也能盡情欣賞精彩行頭。

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Joséphine Aigrette 18K玫瑰金鑲鑽腕錶，323,600元。

►宋慧喬美腿一伸勾全場目光　站小10歲男星旁沒「姊姊」味

►Jennie露肚裝好貼藏不住窈窕曲線　Lisa不畏撞衫也拼了

 

關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET, FENDI

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