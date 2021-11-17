愛馬仕唇膏低至5.1折！奶茶色、乾燥玫瑰絕美　1522元起一定要出手

文／C編

唇膏是很重要的彩妝，一抹就有好氣色，因此女孩們買了又買，再多也不夠，其中乾燥玫瑰色、奶茶色都是必備色選，每每有大牌推出全新的唇色，也會再引起話題，「Her森森」推出愛馬仕全新的唇膏系列，當時一支難求的盛況，現在只要在家下單就可以直送到府，完全不需要排隊人擠人，而且最低竟殺到5.1折，能不犒賞一下自己嗎？

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▲愛馬仕唇膏，最低下殺1522元，點我搶購。

愛馬仕潤色護唇膏 玫瑰系列多色任選（國際航空版），原價2250元、特價1756元

喜歡自然感的潤色妝效，一定要選擇潤色護唇膏系列，淡雅的粉紅色調，可以打造出嬰兒般的紅潤雙唇，看起來嫩到不行，讓人想一親芳澤，含有護唇成分，上妝同時也很滋潤，最適合秋冬使用，絕對是化妝包裡的必備。

愛馬仕緞光唇膏 多色任選（國際航空版），原價2980元、特價1698元

喜歡帶有一點光澤感的雙唇妝效，那就一定要選擇緞光唇膏，鮮明飽和色調，一抹就打造出細緻唇妝，並帶有些微潤澤的光澤效果，使用起來完全不會乾燥，同時又可以呈現出完美的妝容，其中奶茶色、乾燥玫瑰色更是現在的大勢，一定要搶。

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愛馬仕啞光唇膏#85 ROUGE H（國際航空版），原價2980元、特價1522元

現在最時髦的唇妝代表就是啞光的唇彩，霧面質地，看起來神秘又充滿女人味，粉霧感的飽和色澤，一抹就可以帶出俐落線條，是時尚都會女性包裡都應該擁有的，上班用潤色護唇膏，下班啞光唇膏一抹轉換風格，跑趴、約會都好用。