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少時俞利暗黑風配「小CK包」好有個性！水晶、李遐怡看上同款Q手袋

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記者王則絲／台北報導

少女時代成員俞利擁有高挑勻稱的身材，穿什麼衣服都很好看，是時下女孩們的時尚icon之一，不過女明星們身上昂貴的精品總令人卻步，近日俞利便難得帶貨一款平價手袋，一身暗黑風穿搭配上了Charles & Keith（簡稱小CK）的斜紋小方包，有個性又好入手！女星水晶（Krystal）在先前的雜誌拍攝中，也一口氣示範了超多款小CK的鞋包，超級燒！

▲明星背小CK包。（圖／翻攝自IG）

▲俞利一身暗黑風格背上小CK週年限定包款。（圖／翻攝自IG@yulyulk）

其實明星們不一定要全身名牌才能彰顯氣勢，尤其是韓星們，私下都蠻喜歡平價的服飾單品，像是ZARA就經常出現在她們穿搭中。平時時尚品牌邀約滿檔的俞利，這次難得是背上了小CK的手袋，她以一身皮衣、黑牛仔褲與皮靴的酷girl造型，來搭配身上的「Sonia縫線斜背包」，此為小CK的週年限定款，兼具休閒與微正式感，能凸顯個性、日常又超百搭。

水晶（本名：鄭秀晶）日前拍攝《W》雜誌畫報時，也是一口氣演繹了超多款小CK的鞋、包，包括超熱賣的Gabine馬鞍包、療癒的Zadie枕頭包，鞋款部分水晶則是搭配了率性的膝下長靴，亦完美駕馭時髦爆棚的涼鞋襪靴。

其中水晶還與知名創作歌手李遐怡撞包了，這款扭結式背帶的Luna肩背包，類似馬鞍包的包型，且軟軟澎澎的，走的是實用、可愛路線，此外，李遐怡腳上的鞋也正是小CK的秋冬新款厚底短靴。

▲明星背小CK包。（圖／翻攝自IG）

▲李遐怡也背上與水晶同款手袋。（圖／翻攝自IG@leehi_hi）

時尚資源豐富的俞利，近期還有透過有趣影片的方式，帶貨PINKO的各式手袋與服裝，也為友好品牌GIVENCHY示範一系列包款，總是燒翻一票粉絲。

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關鍵字：

俞利, 水晶, Krystal, charles & keith, 小CK, 手袋, 平價

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