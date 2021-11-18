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超顯瘦韓版風衣1980元→699元　還有拼接款穿上激美有又型

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文／C編

氣溫忽高忽低，風衣是最適合這個季節的外套，厚度適中，穿起來好看而且容易搭配，「Her森森」便推出多款風衣，有單色、拼接、丹寧等非常多款式可選，不僅穿起來時髦有型，還有顯瘦修身效果，而且優惠價699元起，趁機為自己添購風衣，增加造型的豐富性。

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▲風衣,穿搭,外套,Her森森。（圖／Her森森）

▲風衣很適合現在的季節，多款可選，699元起，點我購買

百搭傘狀外套，原價1980元、特價699元

▲風衣,穿搭,外套,Her森森。（圖／Her森森）

短版、傘狀風衣最適合亞洲女孩的身型，舒適燈芯絨材質，穿起來具保暖度，裡面只要搭配簡單的T恤、襯衫，就可以穿出時髦俐落感，收起的腰線誰穿都顯瘦，視覺尺寸立刻小一號。

英倫風拼接撞色寬鬆風衣，原價1980元、特價699元

▲風衣,穿搭,外套,Her森森。（圖／Her森森）

大膽的撞色拼接，讓風衣有了不同於一般的活潑個性，橘色翻領、莫蘭迪藍綠色的袖子，主色調則為經典風衣的卡其色，加上紅色腰帶、袖口繫帶，不但百搭而且時髦有型，一穿上就捨不得脫下。

韓版排扣綁帶造型風衣，原價1980元、特價699元

▲風衣,穿搭,外套,Her森森。（圖／Her森森）

長版風衣是每個人都該有的，大翻領、袖子的繫帶等細節，很有英倫風情，只要搭配簡單的套頭毛衣與牛仔褲，走在路上就有街拍模特兒fu，如果換上洋裝搭配，也能充滿女人味。

拼接休閒牛仔外套，原價1980元、特價699元

▲風衣,穿搭,外套,Her森森。（圖／Her森森）

牛仔外套可以說是一年四季都不缺席的百搭款，拼接設計相當有意思，帽子、下襬為黑色，與丹寧相搭襯，看起來更加帥氣，寬鬆的設計能遮住身材不夠完美的地方，而且不只秋冬，即便在春夏，也能在冷氣房穿它，CP值超高。

百搭簡約個性純色翻領風衣，原價2980元、特價799元

▲風衣,穿搭,外套,Her森森。（圖／Her森森）

簡約的版型設計，在腰間做出縮腰皺褶，顯瘦效果明顯，流暢的肩線展現出優雅俐落，腰間大口袋可以放入手機、錢包等東西，穿出門方便又俐落，超級適合上班族。

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▲風衣,穿搭,外套,Her森森。（圖／Her森森）

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關鍵字：

風衣, 穿搭, 外套, Her森森

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