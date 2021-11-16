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天天熬夜老得快！營養師教妳這樣吃　維持青春活力

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文／Squid　圖／pexels

現代人生活壓力大，回家常常要做家事、打掃、帶小孩等等，等到好不容易有自己時間了，又捨不得睡覺，追劇、滑手機，因此超過11點的晚睡已經成為家常便飯，但這樣長期下去會累積更多的自由基，不但會加速老化，更對身體傷害很大，建議除了改善睡眠時間，還可以透過飲食來幫助抗氧化，維持年輕活力。

1.茶

▲老化,熬夜,維他命C,抗老,抗氧化,抗自由。（圖／pexels）

茶裡面擁有茶多酚，是一種抗氧化物質，可以幫助清除自由基，當然建議有睡不著狀況的人，可以選擇在早上或是下午的時候喝茶，過了6、7點就盡量不要再飲用，以免因為咖啡因晚上出現精神百倍的狀況，反而適得其反。

2.深色蔬果

▲老化,熬夜,維他命C,抗老,抗氧化,抗自由。（圖／pexels）

波菜、胡蘿蔔、番茄、藍莓等等深色的蔬果，裡面還有大量的胡蘿蔔素，有可以起到抗氧化的作用，建議可以加熱食用，更利於營養素的吸收。

3.十字花科蔬菜

▲老化,熬夜,維他命C,抗老,抗氧化,抗自由。（圖／pexels）

花椰菜、白菜、高麗菜等等，它裡面含有一種物質叫做異硫氰酸鹽，可以擁有強大的力量清除自由基，達到抗氧化的能力，除此之外，根據科學研究發現，這類型的食物更有防癌效果，是很好的食材，可以多吃。

4.維他命C、維生素E

▲老化,熬夜,維他命C,抗老,抗氧化,抗自由。（圖／pexels）

多吃一些富含維他命C、維生素E的食物，也是非常好的抗氧化劑，可以延緩身體與肌膚的老化，同時改善掉髮、滋潤皮膚的效果，因此多吃這類型的食物或是透過營養品補充，也是很好的辦法。

關鍵字：

老化, 熬夜, 維他命C, 抗老, 抗氧化, 抗自由基

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