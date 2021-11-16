fb ig video ETtoday search mobile

金秀賢簽名潛水錶曝光　限量15組手刀開搶

>

記者陳雅韻／台北報導

MIDO（美度表）因南韓男星金秀賢代言後拉抬人氣，品牌趁勝追擊，創作以他之名設計的Ocean Star 600 Chronometer Kim Soo Hyun Special Edition海洋之星深潛600米金秀賢特別版腕錶，另附一條以他喜愛的藍色、白色和黑色所組成的NATO織物風格錶帶，專屬錶盒也特別印製金秀賢的簽名字樣，於品牌直營店購買的前15名幸運兒，還可獲得由他親筆簽名的錶盒，寵愛台灣粉絲。

▲▼ MIDO金秀賢 。（圖／公關照）

▲金秀賢示範MIDO以他為名的海洋之星深潛600米金秀賢特別版腕錶。（圖／MIDO提供，以下同）

海洋之星深潛600米金秀賢特別版腕錶擁有靈感發想自深海的藍黑漸變塗層面盤，搭配圓點時標，與藍色單向旋轉陶瓷錶圈均以Super-LumiNova GradeX®夜光塗層處理提供持久夜光，搭載通過瑞士天文台（COSC）認證80小時矽游絲機芯。此外，MIDO依照金秀賢的喜好，附贈他最喜歡的三色組成的NATO錶帶，讓佩戴者可輕鬆更換錶帶轉換風格。

▲▼ MIDO金秀賢 。（圖／公關照）

▲金秀賢為MIDO海洋之星深潛600米金秀賢特別版腕錶的錶盒簽名，台灣限量15組。

▲▼ MIDO金秀賢 。（圖／公關照）

▲MIDO海洋之星深潛600米金秀賢特別版腕錶，附金秀賢喜愛的藍色、白色和黑色所組成的NATO織物風格錶帶，58,000元。

潛水錶市場是兵家必爭之地，同屬Swatch集團的天梭表（TISSOT）SEASTAR海星系列也是中價位潛水錶中的熱門款式，今年更進化，推出600米防水的SEASTAR 2000自動錶，通過潛水錶國際認證ISO6425，面盤採海浪波紋設計，共有漸層黑、綠或藍色選擇，內載動力儲存80小時的自動上鍊機芯，又是一款「周末無憂」的選擇。

▲▼ MIDO金秀賢 。（圖／公關照）

▲天梭表SEASTAR 2000自動腕錶，33,800元。（圖／天梭表提供）

►拷貝宋慧喬上班穿搭　少不了閃亮耳環、2只不同風格錶互換

►風・Luxury／帝舵聯手法國蛙人特種部隊造潛水錶　貝克漢泡水秀
 

關鍵字：

金秀賢, MIDO, 美度表, TISSOT, 天梭表

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

拷貝宋慧喬上班穿搭　少不了閃亮耳環、2只不同風格錶互換

拷貝宋慧喬上班穿搭　少不了閃亮耳環、2只不同風格錶互換

林志穎老婆「下身失蹤」好辣　熱褲穿上癮、PRADA長襯衫當外套

林志穎老婆「下身失蹤」好辣　熱褲穿上癮、PRADA長襯衫當外套

GP與名車Aston Martin聯名錶被炒高3倍價　更稀有的陀飛輪來了

GP與名車Aston Martin聯名錶被炒高3倍價　更稀有的陀飛輪來了

梵克雅寶全球唯一「茶沙龍」在台灣　2.3億項鍊坐鎮慶開幕 黛安娜王妃珍珠永流傳　凱特王子妃穿舊衣配婆婆牌珠寶搭出新意 曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌 凱特王子妃一件襯衫穿10年　投資好質感不退流行款很超值 梅根馬可甩說謊精罵名　大紅深V禮服稱霸紐約晚宴 邦瀚斯信義區豪宅辦拍賣預覽　名人美鑽、皇室鑽錶領銜 20萬的CITIZEN面盤是和紙！　年誤差僅1秒、搶攻高價市場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面