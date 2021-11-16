金秀賢簽名潛水錶曝光　限量15組手刀開搶

記者陳雅韻／台北報導

MIDO（美度表）因南韓男星金秀賢代言後拉抬人氣，品牌趁勝追擊，創作以他之名設計的Ocean Star 600 Chronometer Kim Soo Hyun Special Edition海洋之星深潛600米金秀賢特別版腕錶，另附一條以他喜愛的藍色、白色和黑色所組成的NATO織物風格錶帶，專屬錶盒也特別印製金秀賢的簽名字樣，於品牌直營店購買的前15名幸運兒，還可獲得由他親筆簽名的錶盒，寵愛台灣粉絲。

▲金秀賢示範MIDO以他為名的海洋之星深潛600米金秀賢特別版腕錶。（圖／MIDO提供，以下同）

海洋之星深潛600米金秀賢特別版腕錶擁有靈感發想自深海的藍黑漸變塗層面盤，搭配圓點時標，與藍色單向旋轉陶瓷錶圈均以Super-LumiNova GradeX®夜光塗層處理提供持久夜光，搭載通過瑞士天文台（COSC）認證80小時矽游絲機芯。此外，MIDO依照金秀賢的喜好，附贈他最喜歡的三色組成的NATO錶帶，讓佩戴者可輕鬆更換錶帶轉換風格。

▲金秀賢為MIDO海洋之星深潛600米金秀賢特別版腕錶的錶盒簽名，台灣限量15組。

▲MIDO海洋之星深潛600米金秀賢特別版腕錶，附金秀賢喜愛的藍色、白色和黑色所組成的NATO織物風格錶帶，58,000元。



潛水錶市場是兵家必爭之地，同屬Swatch集團的天梭表（TISSOT）SEASTAR海星系列也是中價位潛水錶中的熱門款式，今年更進化，推出600米防水的SEASTAR 2000自動錶，通過潛水錶國際認證ISO6425，面盤採海浪波紋設計，共有漸層黑、綠或藍色選擇，內載動力儲存80小時的自動上鍊機芯，又是一款「周末無憂」的選擇。

▲天梭表SEASTAR 2000自動腕錶，33,800元。（圖／天梭表提供）

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