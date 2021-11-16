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星巴克2021年度最熱賣TOP 10飲品　只傻喝那堤太可惜

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▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供）

▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

即將要邁入一年中最有溫暖氣氛的時刻了，在即將到來的12月，光想到能喝杯療癒的咖啡，就覺得心情放鬆不少，星巴克近期公布2021年度最熱賣的旗下飲品TOP10，除了大家都喜歡的那堤咖啡之外，還有不少其他的選項也默默受到許多人喜愛，想在平日小確幸喝出一點新意，不妨也嘗試看看別的選擇吧。

▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供）

TOP 10 栗香蒙布朗風味那堤　限期販售、目前未提供
把牛奶與星巴克特製「栗香白巧克力糖醬」，搭配與「經典義式濃縮」相互融合，頂端是帶著義式咖啡香氣的濃縮咖啡鮮奶油，淋上栗香白巧克力糖醬，濃郁卻平衡的一品。建議在喝的時候，能慢慢感受融合的咖啡風味。

▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供）

TOP 9　芝麻杏仁豆腐星冰樂　限期販售、目前未提供
一款以台灣特色打造的飲品，芝麻與杏仁豆腐兩者的結合，能感受芝麻醬在星冰樂中的風味與層次，以及杏仁豆腐綿密柔和的口感。

TOP 8　鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵　限期販售、目前未提供
以經典飲品焦糖瑪奇朵為概念，豐富具層次感的焦糖鹹甜香氣與奶香味融合，上層再佐以輕柔的鹹泡沫層疊，是焦糖瑪奇朵愛好者的進階選擇。

▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供）▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供）

TOP 7　特選馥郁那堤　售價145元起
使用了每個檔期不同的特選豆與多一份濃縮的製作而成，有醇郁濃厚的特色，且能品嘗到不同檔期的咖啡風味，受到不少星巴克忠實粉絲的喜愛。

TOP 6　醇濃抹茶那堤　售價135元起
使用精緻研磨成的日本無糖醇濃抹茶粉，加入新鮮牛奶與原味糖漿；甜度也可以隨顧客喜愛調整，即使完全不添加糖，也能品嘗抹茶的醇香與柔和平衡的風味。近期社群興起可客製化，最多加至8匙抹茶粉風潮，超濃郁的抹茶微苦而不澀，也吸引更多顧客嘗試。

▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供）

TOP 5　巧克力可可碎片星冰樂　售價120元起
這款充滿歡樂氣息的飲品，也是星巴克暢銷口味之一，以摩卡醬、鮮奶及可可碎片調製，加上細緻鮮奶油，一口能嚐到濃厚的巧克力風味及多重口感，心情好或差時都能來上一杯療癒一下。

▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供）

TOP 4　太妃核果那堤　售價145元起
現蒸牛奶具有更絲滑的口感，加上濃縮咖啡與太妃核果風味糖漿，再擠上香滑的鮮奶油，甜苦滑全在一口間，加上鮮奶油上方的太妃蜜糖碎片，節慶感爆棚，美美都會在耶誕節時期現身，20年人氣不墜。

▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供）▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供）

TOP 3　焦糖瑪其朵　售價140元起
融合新鮮蒸奶及香草風味糖漿後，倒入濃縮咖啡並在奶泡上覆以香甜焦糖醬，呈現多層次風味，是星巴克多年深受歡迎的飲料。建議可加價20元換成燕麥奶調和，會有不一樣的穀物香氣的風味。

▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供）
 
TOP 2　燕麥奶那堤　售價140元起
近幾年成為不少咖啡愛好者新寵的燕麥奶，使用濃郁醇厚的濃縮咖啡混合，釋放出帶點穀物的香氣，加上更滑順而濃密的口感，讓燕麥奶的那堤大受歡迎搶佔第二名。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

TOP 1　那堤　售價120元
濃郁醇厚的濃縮咖啡，搭配新鮮蒸煮的優質鮮奶，覆上綿密細緻的奶泡，無論是重度咖啡愛好者或是初嘗咖啡的顧客，都會選擇的入門經典飲品。

▲星巴克咖啡銷售年度排行。（圖／業者提供）

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關鍵字：

星巴克, 年度飲品, 熱賣, 熱銷, 排行

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