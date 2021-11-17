試・開箱／Model都不能沒有的打亮餅　比吃膠原蛋白還快打造出嬰兒澎澎肌

記者李薇／綜合報導

打亮一直以來是很多人不可缺少的化妝單品，因為它可以迅速讓臉部肌膚像是吹汽球一樣，立刻變得飽滿澎潤，比起吃膠原蛋白還可以更加快速有效，打造年輕飽滿的臉頰效果，《ET FASHION》就盤點近期推出的厲害打亮餅，一抹就可以創造澎澎嬰兒肌，絕對要入手。

MAKE UP FOR EVER 炫耀光感打亮餅

高達50%的光澤珍珠粉末，呈現半透明光澤，抹一刷光感秒現，瞬間提亮臉部光澤，帶來前所未有的上質高級光澤感，極細球狀粉體，空氣彈力科技，打造出充滿空氣的彈性絲絨奶霜質地，讓妝容超級服貼又細緻。

Giorgio Armani 亞曼尼高訂珠寶晶鑽彩盤

內盒是10個特調色調所組成的大器絕美珠寶切割面設計，10種顏色各個都是秋冬最實搭的必備色澤！從中性色調到顯氣色的粉色調通通囊括在一盒當中，適合單色堆疊也可以混色暈染，搭配些許珠光點綴調配出消費者專屬的冬季精緻妝容，可做為腮紅、打亮以及眼影使用，讓美麗隨時在線、如影隨形！

BOBBI BROWN 金緻美肌粉－地產大亨版

神仙高光顏質就差這一步！IG、小紅書討論爆棚的高光打亮夢幻逸品#五花肉高光，不只推出限量包裝，還壓上超可愛大富翁爺爺壓紋，升級富翁級絕美高光，可愛顏值根本閉眼直接收！人稱最美打亮#五花肉高光超細微珍珠光澤粉末，一抹閃耀出剔透光澤，香檳粉及珍珠白細緻，瞬間打造出立體光澤與細緻漂亮的膚質，彷彿抹上美肌鑽石粉！