試・開箱／Model都不能沒有的打亮餅　比吃膠原蛋白還快打造出嬰兒澎澎肌

記者李薇/綜合報導

打亮一直以來是很多人不可缺少的化妝單品,因為它可以迅速讓臉部肌膚像是吹汽球一樣,立刻變得飽滿澎潤,比起吃膠原蛋白還可以更加快速有效,打造年輕飽滿的臉頰效果,《ET FASHION》就盤點近期推出的厲害打亮餅,一抹就可以創造澎澎嬰兒肌,絕對要入手。

MAKE UP FOR EVER 炫耀光感打亮餅

高達50%的光澤珍珠粉末,呈現半透明光澤,抹一刷光感秒現,瞬間提亮臉部光澤,帶來前所未有的上質高級光澤感,極細球狀粉體,空氣彈力科技,打造出充滿空氣的彈性絲絨奶霜質地,讓妝容超級服貼又細緻。

Giorgio Armani 亞曼尼高訂珠寶晶鑽彩盤

內盒是10個特調色調所組成的大器絕美珠寶切割面設計,10種顏色各個都是秋冬最實搭的必備色澤!從中性色調到顯氣色的粉色調通通囊括在一盒當中,適合單色堆疊也可以混色暈染,搭配些許珠光點綴調配出消費者專屬的冬季精緻妝容,可做為腮紅、打亮以及眼影使用,讓美麗隨時在線、如影隨形!

BOBBI BROWN 金緻美肌粉-地產大亨版

神仙高光顏質就差這一步!IG、小紅書討論爆棚的高光打亮夢幻逸品#五花肉高光,不只推出限量包裝,還壓上超可愛大富翁爺爺壓紋,升級富翁級絕美高光,可愛顏值根本閉眼直接收!人稱最美打亮#五花肉高光超細微珍珠光澤粉末,一抹閃耀出剔透光澤,香檳粉及珍珠白細緻,瞬間打造出立體光澤與細緻漂亮的膚質,彷彿抹上美肌鑽石粉!