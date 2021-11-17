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「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲超幼稚「長不大星座Top 3 」揭曉 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

有人外表看似大人，心智年齡卻像個小孩，只要在親近的人面前，就會露出自己的真面目，而且不在乎大家怎麼想，就是要幼稚到底，以下就揭曉「長不大星座Top 3 」，第一名是屁孩無誤！

Top 3 雙子座

雙子座長不大應該沒人會反對了，他們天生擁有「鴕鳥心態」，遇到事情第一直覺選擇逃避，覺得假裝沒看到就沒事了，任何事情都可以耽誤下去，無論在感情或是生活中，雙子都很難去一肩承擔壓力，也是這種個性才讓身邊的人需要照顧他們。

Top 2 雙魚座

雙魚座本身就像是長不大的孩子，一直會用夢幻的心態來過日子，不太願意面對生活的真實面，有時候別人的忠告，雙魚也選擇聽聽就罷，因此讓人覺得他們太過天馬行空，接受不了現實打擊，但其實雙魚的弱點他們自己都很清楚，完全只是不想長大而已。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 射手座

射手座完全是屁孩王三歲小孩，面對愛人更是幼稚，而且時常讓人放不下心，需要陪伴照顧，在他們眼裡根本沒有什麼事情算得上大事，射手永遠認為反正有困難總會過去，甚至到了緊要關頭還在開玩笑，讓別人都著急了自己卻還無所謂。不過射手秉持天真樂觀的精神，永遠及時行樂的態度，還是讓外人看了很羨慕。

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關鍵字：

星座, 運勢, 幼稚, 雙子座, 雙魚座, 射手座

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