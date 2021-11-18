「4星座」愛情保鮮期最短！第1名不停尋找新戀情，膩了就換人

▲4星座貪圖新鮮感，戀情總是不長久。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

編輯／Lily

12星座看待愛情態度大不同，有的星座喜歡細水長流，追求穩定的戀愛，有的星座則是特愛新鮮感，他們的感覺來的快也去得快，一安定就開始渾身不對勁，開始對下一個目標蠢蠢欲動。

#第1名 射手座

射手就是不安定的靈魂，在戀愛時尤其發揮淋漓盡致，保鮮期絕對是12星座中的第一名。他們的愛情來的快也去得快，總是在尋找新鮮感對象，只要一穩定下來，又會不安於室，想要把他們乖乖留在身邊，需要耍一點小手段。

#第2名 雙子座

雙子對任何東西都有很強的好奇心，戀愛對他們來說，就像是遊戲一樣有趣新鮮，要讓雙子座對一段愛情保有耐力難度很高，身為他的另一半，需要給他源源不絕的新鮮感，他們才願意安份在這段關係中。

#第3名 雙魚座

雙魚雖然不花心，但面對感情總是優柔寡斷，愛情中出現曖昧對象，也不懂得拒絕，維持這樣的關係讓另一半總是很受傷，拖到最後會自願退出這段關係。

#第4名 水瓶座

水瓶對感情看得很淡，認為兩個人在一起就是要求開心，快樂就在一起，感覺有壓力了就想分開，他們談戀愛就是蜻蜓點水，很難深陷其中，如果沒有十足的功力就不要接近他們。

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