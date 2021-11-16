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BALENCIAGA「惡搞GUCCI」系列來了！雙B印花美翻、最低6千元入手

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▲Balenciaga（巴黎世家） 「The Hacker Project」系列搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

首次於春季22時裝秀中亮相的Balenciaga（巴黎世家） 「The Hacker Project」系列昨（15日）終於在台上市，該系列重新演繹Gucci經典元素的創作，雙方品牌不將此定義為聯名，因此更有惡搞趣味，也讓爆款「雙B變奏印花包」誕生。當然除了包款外，也有許多配件單品價格相對親民，例如襪子、皮帶、卡夾等萬元內能入手，《ETFASHION》搶先帶時尚迷近看本尊！

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家2022春季系列以數碼化的克隆（clones）世界為主題 。（圖／品牌提供）

巴黎世家2022春季系列以數碼化的克隆（clones）世界為主題，最大亮點莫過於與GUCCI的巧妙結合，不將其稱之為聯名，而是雙方創意總監翻玩對方品牌的經典作品，像是將雙G菱形字母交織圖案，演變後變成雙B標誌，產生對雙方品牌的錯亂美感。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI的紅綠標與「BB」的驚奇碰撞。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

秀上的經典款肩背包，在滿版印花上寫下「This Is Not a Gucci Bag」讓人會心一笑，另也有賈姬包（Jackie Bag）、手機袋實用單品，可以看到GUCCI的紅綠標與「BB」的驚奇碰撞。服飾中則有冬季的羽絨衣單品，厚重服裝改以創意總監Demna Gvasalia擅長的繭狀造型，穿上後看來更加修身纖細，更多的是不分性別皆可演繹的unisex款式。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲THE HACKER PROJECT棕色印花襪NT$5,800； 棕色卡片夾NT$9,900 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲藝術家打造專屬個人姓名的手工塗鴉。（圖／記者鮑璿安攝）

為迎接本系列，巴黎世家微風信義店改以新店裝，嵌入式Logo印花地毯、天鵝絨幕布窗簾以及仿舊風化效果的金屬陳列，櫥窗則以塗鴉風格貼上了GUCCI標識，另外，民眾凡購買雙B標誌購物袋，現場可請藝術家打造專屬個人姓名的手工塗鴉，珍藏這一系列的專屬紙袋。

關鍵字：

Balenciaga, 巴黎世家, The Hacker Project, GUCCI

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