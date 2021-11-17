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工作力翻倍！5種補腦食物　上班效率高不卡卡

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▲▼繼承家業還是在外上班。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲常覺得腦力不佳？多吃這幾種食物來改善。（圖／pexels）

編輯／借借

妳時常因為工作緊湊而草草解決一餐嗎？這樣的做法有點可惜，應該把妳肚子的空間拿去攝取「提升腦力」的食物，反應力、腦力變好，工作自然效率高，早早下班休息補充能量，就能再換得更好的表現，成為一個正向循環，5種提升腦力的食物快筆記，改變輪迴今天就開始！

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲不想加班就善用自己的肚子，攝取好營養吧。（圖／pexels）

蘋果
一般常見的蘋果，就是提升腦力最好的幫手，因為蘋果含有槲皮素，可協助避免身體出現高膽固醇甚至心臟病，此外也能結合大腦營養素，延緩認知功能退化，思緒清晰點子就最好想，一顆蘋果內所含的5毫克的槲皮素，就足夠一天使用量喔。

▲蘋果。（圖／取自Pixabay）

▲蘋果不僅熱量低，還有助腦力。（圖／取自Pixabay）

椰子油
許多人對椰子油充滿疑惑，但它確實含有比其他油脂更容易轉變成燃料的「三酸甘油脂」，大腦在運作時會消耗非常大的身體能量，而三酸甘油脂就是一個很好的能量來源，想提升腦力不妨用椰子油烹煮爆米花，再搭配一點葡萄乾跟堅果，就是很好的零嘴選擇。

酪梨
酪梨裡面所含的不飽和脂肪酸，對身體跟腦部是最好的，有研究論文表示，不飽和脂肪酸能有效地加強食用者的腦功能，此外也能幫助睡眠，睡得好精神當然就更好啦！

▲▼ 美國酪梨被評為2018年最乾淨水果。圖為舊金山一處水果攤。（圖／達志影像／美聯社）

▲酪梨生吃最有營養，可以加在沙拉裡。（圖／達志影像／美聯社）

葵花籽
有時下午覺得嘴饞想吃點鹹的，不妨用葵花籽來當零食吧，營養學家說，抓一把葵花籽就能補充到15毫克的維他命E，維他命E可以增強記憶力，幫妳記住細節，或是回想之前的經驗，快速完成工作。

鮭魚
鮭魚含有大量的多元不飽和脂肪，也是酪梨的不飽和脂肪酸之外，被公認的另一種好脂肪，Omega-3能幫助提升認知功能，頭腦能更快速的提取和使用資訊，且人體無法自行製造，所以多吃點鮭魚，熱量低又能增進腦力。

▲瘦身法則。（圖／翻攝pEXELS）

▲把鮭魚當成主餐，脂肪有助身體健康。（圖／翻攝pexels）

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關鍵字：

補腦, 食物, 健康, 上班效率, 工作力

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