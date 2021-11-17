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女星搶穿粉紅「刺刺裝」撞成一團　Lisa、韓素希穿起來變甜美酷Girl

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記者王則絲／台北報導

明星們之間本就撞衫事件頻傳，不過通常同件服裝不會有太多人持續穿上，但是最近就發生一起群星撞衫事件。BLACKPINK成員Lisa於IG上分享一組穿搭美照中，身穿一套粉色「刺刺裝」，短版設計正好秀出她的纖細身材，而其實同件刺刺裝，韓素希、太妍以及TWICE的Sana也都穿上，女星們搶著穿導致撞成一團，誰穿起來又最好看呢？

▲女星撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲女星撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa將甜美粉色刺刺裝穿出街頭率性韻味。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

Lisa最近換了一頭新髮色，將先前的深棕色一口氣染成了整頭的蜜桃粉色，整個人瞬間甜美到極致，而她也開始穿著粉色的服裝來跟新髮色做搭配，最新穿搭造型中，Lisa便穿上Alexander Wang今年夏天所推出的粉色「刺刺裝」，包含內搭的Crop Top與短版外套都以同色、同材質呈現，短版設計讓她的腹肌顯現，外套與內搭在胸前形成的中空則增添性感氛圍，加上Lisa帥氣的演繹，展現街頭酷妹風。

▲女星撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希早在今年夏天就穿上同款。（圖／翻攝自IG@xeesoxee）

最近以新劇《以吾知名》人氣回溫的韓素希，則是在夏天時就曾穿上同款，她以混血妝容、怪表情駕馭，比日常更顯得甜美，卻不改她獨有的叛逆個性感；除此之外，近日少女時代隊長太妍於Vlive直播上，也選穿這套服裝亮相；TWICE成員Sana在最新的新歌舞蹈影片中，亦運用同款服裝完成造型。

▲女星撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲女星撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍、Sana也不約而同撞衫。（圖／翻攝自YouTube）

這款Alexander Wang的「刺刺裝」事實上不只有粉色，還有藍色、黑色等選擇，不過女星們全獨鍾粉色的刺刺裝，各自駕馭出自己的風格，不論是酷辣的、甜美的⋯⋯都各有千秋。

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關鍵字：

撞衫, Lisa, 韓素希, 太妍, Sana, Alexander Wang, 刺刺裝

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