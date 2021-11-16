Sisley聖誕倒數月曆打包頂級抗老系列＋全能乳正貨！品木宣言可愛列車造型超吸睛

記者張毓容／綜合報導

每到下半年，美妝迷最期盼的就是各品牌的聖誕限定系列了，其中又以聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻。Sisley今年再度推出倒數月曆，不僅打包超多人氣熱賣商品，其中竟還有全能乳液正貨；品木宣言今年則是化身為聖誕列車造型，滿滿12格中藏著靈芝水、泥娃娃面膜等經典人氣商品。

▲Sisley 星燦巴黎聖誕倒數月曆，NT$5,900。



法國頂級保養美妝品牌Sisley今年的聖誕倒數月曆，延續法國頂級美膚中心巴黎旗艦店La Maison Sisley 為靈感，以純白的盒身搭配金色星星點綴，打造出繁星璀璨下飄著初雪的巴黎街頭，身處其中的 La Maison Sisley則化身為24個小窗格，藏著眾多Sisley人氣明星商品。

▲內藏有全能乳液正貨和眾多人氣熱賣品。



2021星燦巴黎聖誕倒數月曆共24格禮物盒中，有著滿滿奢華養膚保養品、髮品和香水精巧瓶，像是黑玫瑰彈潤水凝霜、藏紅花絲絨修護晚安面膜、保濕眼唇凝露、抗皺活膚御緻抗皺精華、抗皺活膚御緻駐顏霜、賦活重升髮精華、熱帶奇幻香水，其中更藏有超經典「全能乳液」60ml正貨，不管是鐵粉或想一口氣嘗試許多Sisley人氣熱賣品的新粉都值得入手一盒，將於11/18於Sisley官網限量開賣。

▲品木宣言 聖誕特快車倒數月曆，NT$2,880。



品木宣言今年以傳遞幸福的列車為主題，打造出2021限定聖誕倒數月曆，不會破壞禮盒的抽屜式設計，化身為一節一節的可愛車廂，共乘載了12款品木宣言的明星商品，每一格串起來就是一輛歡樂列車，還可以用來收藏其他小物。

▲滿滿12格都是經典人氣商品，更有只送不賣的迷你面膜刷。



今年度的「聖誕特快車倒數月曆」藏著眾多經典熱賣商品精巧版，像是人氣超高的一舉兩得潔面慕絲30ml、經典泥娃娃活性碳面膜30ml、元氣十足亮顏C精華15ml、元氣十足亮膚水凝乳15ml，還有每7.5秒就賣出一瓶的「靈芝水」Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水50ml和全球只送不賣的迷你面膜刷等，總價值超過NT$4,000，一盒就能一次擁有，超值得收一個。即日起於官網搶先開賣，全台百貨櫃點則將於11/18上市。

▲CHANEL N°5百年至臻倒數日曆，NT$24,500。



而香奈兒則是首度推出了聖誕倒數日曆！今年適逢經典代表之作N°5香水問世的100週年，香奈兒推出「聖誕限量典藏系列」，不僅讓N°5及N°5 L'EAU以全新面貌現身，最讓人期待的「N°5百年至臻倒數日曆」也以巨大N°5香水瓶的造型登場，跳脫傳統倒數日曆的設計，共有27格方盒，以對香奈兒富有意義的數字5排至31，5代表5號香水，31則象徵香奈兒女士私人寓所暨首間精品店的地址。

▲內藏有N°5 典藏香水及玉手霜等多款人氣商品正貨。

「N°5百年至臻倒數日曆」內含眾多香奈兒精選標誌作品，包含以香水為靈感的聖誕限量版「超炫耀 N°5 唇膏」、全新紅色「時尚恆采指甲油」數字5符碼手鍊、品牌專屬聖誕雪花球，甚至還有N°5 典藏香水及玉手霜等正貨，超值得搶一個來收藏。

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