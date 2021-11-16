fb ig video ETtoday search mobile

Sisley聖誕倒數月曆打包頂級抗老系列＋全能乳正貨！品木宣言可愛列車造型超吸睛

>

記者張毓容／綜合報導

每到下半年，美妝迷最期盼的就是各品牌的聖誕限定系列了，其中又以聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻。Sisley今年再度推出倒數月曆，不僅打包超多人氣熱賣商品，其中竟還有全能乳液正貨；品木宣言今年則是化身為聖誕列車造型，滿滿12格中藏著靈芝水、泥娃娃面膜等經典人氣商品。

▲▼Sisley聖誕倒數月曆竟有全能乳正貨 。（圖／品牌提供）

▲Sisley 星燦巴黎聖誕倒數月曆，NT$5,900。

法國頂級保養美妝品牌Sisley今年的聖誕倒數月曆，延續法國頂級美膚中心巴黎旗艦店La Maison Sisley 為靈感，以純白的盒身搭配金色星星點綴，打造出繁星璀璨下飄著初雪的巴黎街頭，身處其中的 La Maison Sisley則化身為24個小窗格，藏著眾多Sisley人氣明星商品。

▲▼Sisley聖誕倒數月曆竟有全能乳正貨 。（圖／品牌提供）

▲▼Sisley聖誕倒數月曆竟有全能乳正貨 。（圖／品牌提供）

▲內藏有全能乳液正貨和眾多人氣熱賣品。

2021星燦巴黎聖誕倒數月曆共24格禮物盒中，有著滿滿奢華養膚保養品、髮品和香水精巧瓶，像是黑玫瑰彈潤水凝霜、藏紅花絲絨修護晚安面膜、保濕眼唇凝露、抗皺活膚御緻抗皺精華、抗皺活膚御緻駐顏霜、賦活重升髮精華、熱帶奇幻香水，其中更藏有超經典「全能乳液」60ml正貨，不管是鐵粉或想一口氣嘗試許多Sisley人氣熱賣品的新粉都值得入手一盒，將於11/18於Sisley官網限量開賣。

▲▼ 品木宣言聖誕倒數月曆變可愛列車。（圖／品牌提供）

▲品木宣言 聖誕特快車倒數月曆，NT$2,880。

品木宣言今年以傳遞幸福的列車為主題，打造出2021限定聖誕倒數月曆，不會破壞禮盒的抽屜式設計，化身為一節一節的可愛車廂，共乘載了12款品木宣言的明星商品，每一格串起來就是一輛歡樂列車，還可以用來收藏其他小物。

▲▼ 品木宣言聖誕倒數月曆變可愛列車。（圖／品牌提供）

▲滿滿12格都是經典人氣商品，更有只送不賣的迷你面膜刷。

今年度的「聖誕特快車倒數月曆」藏著眾多經典熱賣商品精巧版，像是人氣超高的一舉兩得潔面慕絲30ml、經典泥娃娃活性碳面膜30ml、元氣十足亮顏C精華15ml、元氣十足亮膚水凝乳15ml，還有每7.5秒就賣出一瓶的「靈芝水」Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水50ml和全球只送不賣的迷你面膜刷等，總價值超過NT$4,000，一盒就能一次擁有，超值得收一個。即日起於官網搶先開賣，全台百貨櫃點則將於11/18上市。

▲▼ 香奈兒聖誕倒數日曆 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲CHANEL N°5百年至臻倒數日曆，NT$24,500。

而香奈兒則是首度推出了聖誕倒數日曆！今年適逢經典代表之作N°5香水問世的100週年，香奈兒推出「聖誕限量典藏系列」，不僅讓N°5及N°5 L'EAU以全新面貌現身，最讓人期待的「N°5百年至臻倒數日曆」也以巨大N°5香水瓶的造型登場，跳脫傳統倒數日曆的設計，共有27格方盒，以對香奈兒富有意義的數字5排至31，5代表5號香水，31則象徵香奈兒女士私人寓所暨首間精品店的地址。

▲▼ 香奈兒聖誕倒數日曆 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲內藏有N°5 典藏香水及玉手霜等多款人氣商品正貨。

「N°5百年至臻倒數日曆」內含眾多香奈兒精選標誌作品，包含以香水為靈感的聖誕限量版「超炫耀 N°5 唇膏」、全新紅色「時尚恆采指甲油」數字5符碼手鍊、品牌專屬聖誕雪花球，甚至還有N°5 典藏香水及玉手霜等正貨，超值得搶一個來收藏。

►Bobbi Brown首款聖誕倒數日曆，含4大正貨＋五花肉高光！　香奈兒化身巨大N°5

►明星彩妝師教「解決底妝暗沈」2大秘訣！上粉底前多一步超有用

關鍵字：

美妝, 聖誕, 聖誕限定, 倒數月曆, 倒數日曆, 香氛, 保養, 彩妝, Sisley, CHANEL, 香奈兒, 品木宣言, Origins

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福

在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福

最吸引男生的3大星座女　被暗戀最多的星座竟然是她？

最吸引男生的3大星座女　被暗戀最多的星座竟然是她？

日本心理測驗「選一瓶神秘藥水」　看出你最受不了老闆哪一點？

日本心理測驗「選一瓶神秘藥水」　看出你最受不了老闆哪一點？

星巴克11／15起「連續7天」買一送一　4款飲品「特定時間買」現省一半 IG限動你不知道的「隱藏字體」　手寫風格超美，輸入關鍵字就能用 單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭 曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌 黛安娜王妃珍珠永流傳　凱特王子妃穿舊衣配婆婆牌珠寶搭出新意 少時俞利暗黑風配「小CK包」好有個性！水晶、李遐怡看上同款Q手袋 5種「擾眠食物」睡前別吃　穩穩睡好到天亮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面