Rosé開箱秒殺的Tiffany X Supreme　3件收藏讓粉絲羨慕不已

▲Rosé穿The Row套裝搭配Tiffany與Supreme聯名項鍊。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）



記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co. 11月11日正式發售與殿堂級潮牌Supreme聯名的7項新品，雖然引發兩極論戰，但不可否認的是話題性十足，指定銷售的Tiffany或Supreme專門店引發秒殺搶購潮，唯代言人、南韓女團BLACKPINK成員Rosé可以不用辛苦排隊，搶先戴上此系列的心形吊牌款，隔幾天她在IG限時動態又發開箱影片，原來她不只收到一條項鍊，而是3件新作，讓粉絲羨慕不已。

▲Rosé開箱Tiffany X Supreme聯名首飾，經典Blue Box上有Supreme字樣。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）



Rosé提早收到Tiffany送的「聖誕禮物」，是讓不少時尚迷大喊搶不到的Tiffany X Supreme系列，她揭露特別包裝，是經典Blue Box小藍盒上，印有黑底Tiffany Blue顏色Supreme字樣，裝首飾的防塵袋也採相同設計，裝著聯名系列的耳釘、珍珠項鍊與心形吊牌項鍊，讓她能盡情搭配。

▲Rosé秀出Tiffany提早送到的聖誕禮物，包括Tiffany X Supreme聯名耳釘、珍珠項鍊與心形吊牌項鍊。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）



正在美國的Rosé不僅戴著Tiffany新項鍊吸睛，服裝穿搭也清一色是美國話題品牌，包括由時尚圈著名雙胞胎姊妹Mary-Kate和Ashley Olsen創立的The Row套裝、男裝起家的紐約品牌DEVEAUX NEW YORK開襟衫，對於中性風格穿搭情有獨鍾。

▲在紐約旅行的Rosé穿DEVEAUX NEW YORK開襟衫拍美照。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

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