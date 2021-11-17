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過度保養反而讓膚況變好糟！「5個方法」讓肌膚起死回生

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▲▼「5個方法」讓肌膚起死回生。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

▲保養過度其實反而傷肌膚。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

編輯／Amber

現代人保養意識提升，過度護膚反而導致肌膚越來越差，像是頻繁去角質、過度美白都會使肌膚角質層和皮脂層厚度削弱，導致保濕力下降，若最近你也有這種情況，建議從以下「5個方法」著手，幫助你溫和修護肌膚。

不妨把肌膚試想為一座牆，每天過度護膚使用工具敲敲打打，導致牆面受損，像是肌膚容易乾燥過敏，沒道理的油光滿面，甚至連洗臉都出現刺痛感，其實肌膚要的並不多，建議簡化保養步驟，挑選溫和保濕產品，Less is more。

#輕柔洗臉

建議選擇溫和不含皂基的潔膚產品，依據膚質每天清洗1-2次，水溫最好調至與膚質相近的37度，太冷或太熱都不好，避免溫度刺激也不要使勁搓揉，以免破壞皮脂膜。

#溫和保養

保養品盡量選擇不含香料、不含防腐劑、酒精成分，避免肌膚在接受更多刺激，美白、去角質先暫時停用。

#保濕第一

做好保濕對於肌膚的修復非常重要，若肌膚處於缺水狀態，精華或是乳液不可少，面膜面膜因為內含成分較複雜，盡量也先別用。

#防曬做滿

即便是陰天，甚至是戴口罩都要塗抹防曬，若膚況較為不穩定，也請盡量避開太陽直曬，記得戴上帽子或是撐上陽傘，防曬效果更全方位。

#飲食清淡

除了以上，吃進口中的飲食也要盡量清淡，不吃辣、糖分高的食物，盡量多喝白開水，早點睡覺勿熬夜。

►愛揉眼睛是大忌！「6個」毀肌壞習慣讓你小姐變阿姨

關鍵字：

過度保養, 修復肌膚, 健康, 屏障, 保濕

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