「努力很累，但贏的感覺很爽」，這些勵志金句罵醒不想努力的你

▲努力只為自己，不為別人。（圖／翻攝自FB/jtbc drama、tvN drama，以下同）

編輯／Amber

許多人對現狀不滿足，把自己日子過得一團糟，懶惰、抱怨又不想努力，偏偏又沒有好運氣，如果這時候擺爛，不只被別人看不起，連自己都看輕，以下句句有理，就是要罵醒不努力的你。

#你可以擁有一段糟糕的經歷，但不能放縱自己過糟糕的人生，命運只負責洗牌，出牌的永遠是我們自己。

#不要活在別人的眼中，更不要活在別人的嘴中，世界不會因為你的抱怨不滿而改變，你能做到的只有改變自己。



#你為什麼要努力，因為你現在除了窮，什麼都沒有。



#努力很累，但贏的感覺真的很爽。



#你稍不努力，可能連自己的快樂都養不起。



#沒有誰能一直順風順水，那些生活看起來毫不費力的人，其實背後都在拚盡全力。



#有些事不是看到希望才去堅持，而是因為堅持才會看到希望。



#你現在的態度決定十年後你是人物，還是廢物。



#你的壓力來自無法自律只是假裝努力，現狀跟不上你內心慾望，所以你焦慮你恐慌。



#努力最大的意義是讓自己隨時有能力，跳出自己厭惡的圈子。



#你憑什麼認為有人會拉你一把，摔倒了自己不爬起來，還等著別人來踩嗎？

#你多學一樣本事，就少說一句求人的話。

#世界上根本沒有體面又賺錢的事，所有的體面都是賺到錢之後才有的。

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