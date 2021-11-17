Dior首款「迷你聖誕倒數日曆」打包4大明星商品！蘭芝唇膜禮盒出巧克力焦糖味

記者張毓容／綜合報導

每到下半年，美妝迷最期盼的就是聖誕限定系列了，除了夢幻彩妝和聖誕倒數月曆外，還有許多超吸睛的聖誕禮盒或限定組合。像是Dior今年首度推出「蒙恬30精裝禮盒」，收入藍星唇膏、Miss Dior等4款人氣明星產品精巧版，猶如迷你版倒數日曆；而蘭芝超經典晚安唇膜則是推出3款不同口味組合的禮盒，其中更有限定巧克力和焦糖口味。

▲Dior 蒙田30精裝禮盒，NT$3,650。



Dior今年聖誕限定系列再推新驚喜！除了限定彩妝、倒數日曆外，更首度推出「蒙田30精裝禮盒」，以迷你聖誕倒數日曆概念為設計，收入4款人氣明星產品精巧版，包含Miss Dior花漾迪奧淡香水、藍星唇膏#999 經典緞光、精萃再生玫瑰微導精露和J'adore香氛，搭配超美的「繁花幻境」限量圖騰刻畫，顏值、內容物都好夢幻，沒搶到倒數日曆，搶這個也很可以！僅於Dior線上旗艦店與限定專櫃限量販售。

▲Dior 精萃再生花蜜乳霜-禮盒精裝版，50ml，NT$12,100。



這次也同步推出多款換上聖誕限量「繁花幻境」圖騰新裝的限定組合，像是頂級保養「再生花蜜系列」中的人氣明星乳霜就推出聖誕珍藏版。

▲Dior J'adore香氛隨身旅行組，NT$6,800；Miss Dior香氛隨身旅行組，NT$5,200。



還有去年一推出就大獲好評的「香水旅行精裝組」，也換上全新聖誕限定包裝，再次推出J'adore香氛隨身旅行組、Miss Dior香氛隨身旅行組和Dior Homme淡香水紳士組，每組中都有一瓶香氛正貨加上擁有精緻皮革質感瓶身的10ml隨身瓶。

此外，即日起Dior線上旗艦店及百貨專櫃也限量推出「2021繁花幻境聖誕包裝服務」，更推出期間限定的「Dior繁花幻境聖誕夢工坊」，將於全台限定專櫃巡迴，其中將推出所有聖誕限量選品與限定包裝服務，消費滿額還可獲得綴飾著J’adore精巧版的夢幻聖誕花圈。

▲THREE 幸運密碼采粧組，NT$2,450。



除了Dior，THREE為了聖誕推出全新幸運密碼采粧組，內含做成口紅狀的3款彩妝棒，外盒就像禮物般的精緻包裝，讓人一眼就愛上。

▲便利棒狀設計，一用就上手。



彩妝棒分別為眼彩，潤澤質地輕輕畫在眼上，打造深邃有神雙眸，頰彩則為雙頰增添自然氣色，同時也能當作眼影和唇彩，唇彩則是潤澤水光，重複塗抹更顯飽滿雙唇。特殊節日只要攜帶這小小一盒，即可快速補妝。

▲LANEIGE 睡美人唇膜禮盒，8g X 3，NT$850。



LANEIGE在年末歡愉之際，獻上聖誕限定「Dreamland系列」，以充滿聖誕氛圍的浪漫旋轉木馬與夢幻熱氣球為設計概念，打造多款讓少女心噴發的限量保養禮盒。其中在網上擁有高人氣好評的晚安唇膜，就推出經典款和香甜口味、果香口味等3款不同口味組合的「睡美人唇膜禮盒」，像是「睡美人唇膜禮盒」中集結了甜莓、蜜柚、青檸等3種經典口味。

▲LANEIGE 睡美人唇膜 限量甜蜜組/限量果香組，8g X 2，NT$700。



甜蜜組收入了巧克力味＋焦糖味；果香組則是葡萄＋檸檬。

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