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Jennie、Rosé最近狂愛的配件曝光！超美「腰鍊」特搜　隨便戴都正翻

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記者王蓁蓁 / 台北報導

邁入全新季節，總能引領全球時尚的韓女團BLACKPINK又帶來最新單品「腰鍊」潮流，像是Jennie近日就以香奈兒水鑽腰鍊勾勒腰身掀起話題，而同團的成員Lisa也在機場穿搭，運用CELINE的Vintage腰鍊輕鬆在率性褲裝中加入優雅氛圍，《ET FASHION》在替大家特搜出各大品牌的「腰鍊」推薦之餘，順勢帶來BLACKPINK成員們的穿戴秘訣，簡單運用一個配件，為造型增加亮點！

CHANEL

▲腰鏈盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲腰鏈盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲CHANEL愛心珍珠腰鍊，NT$ 59,500。（圖 / 品牌提供、翻攝品牌官網）

▲腰鏈盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲腰鏈盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲CHANEL水鑽腰鍊，NT$ 60,200。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane、品牌官網）

Jennie在香奈兒釋出的2021/22 Coco Neige系列形象大片中，以小巧的愛心腰鍊搭配桃紅色印花運動套裝，令原先的休閒氛圍意外透出一抹甜美性感，巧妙纏繞腰身的金屬鍊帶，勾勒出Jennie的纖瘦體態，讓她變身成「人間腰精」，另外，很懂穿戴腰鍊的Jennie，也在前陣子的襯衫造型中，注入香奈兒水鑽腰鍊，寬鬆的襯衫穿搭瞬間就被拉出比例，傲人身材完全藏不住，即便是一件簡單到不行的襯衫，也能有搶眼亮點。

SAINT LAURENT

▲腰鏈盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲腰鏈盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲Rosé以率性的西外穿搭SAINT LAURENT金屬雙鏈腰鏈。（圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie、品牌官網）

SAINT LAURENT的低奢質感一直緊緊抓住女孩們的心，不同於其他品牌大鳴大放的Logo，內斂卻又藏不住的性感氛圍總是令人著迷不已，像是Rosé身上這條金屬腰鍊，仔細看才會發現YSL招牌的Cassandra標誌，以不顯眼的方式雕刻在吊牌上，雙鍊設計就算不配戴任何飾品也不顯無聊，率性的西裝外套穿搭照樣優雅。

▲腰鏈盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲SAINT LAURENT向日葵金屬腰鍊。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲腰鏈盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲SAINT LAURENT水鑽金屬雙鏈腰鍊。（圖 / 翻攝品牌官網）

喜歡極簡中帶點細節的女孩們，可以選擇這款向日葵金屬腰鍊，吸睛的花朵綻放在中央，不像皮革腰帶太過負擔，細鍊搭配即便是日常穿戴也十分適合 ; 此外，也有飾有水鑽的雙鍊，平日裡穿搭遊走在低調與奢華之間，到了夜晚水鑽則會在燈光折射下熠熠生輝，隨著即將到來的聖誕節，穿戴去派對現場絕對能成為全場焦點。


DIOR

▲腰鏈盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲腰鏈盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲DIOR Caro「CD」金屬腰鍊，NT$39,500、多鏈腰鏈，NT$50,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

這款以品牌爆款包DIOR Caro系列延伸出來的金屬腰鍊，運用經典的「CD」金屬調鍊環，打造成如同飾品般的奢華鍊帶，穿戴在身上一眼就立馬吸睛，除了基本的款式，品牌也大膽推出了多鍊的3環設計，以大小疊搭「CD」金屬調鍊環的方式，帶來較具份量感的腰鍊，就連垂墜在一旁的鍊帶，也被注入了滿滿的「CD」Logo，隨興搭配白T或一件式洋裝，都能輕鬆凸顯魅力。

GUCCI

▲腰鏈盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲GUCCI相反「雙G」腰鏈。（圖 / 翻攝品牌官網）

相較於以上介紹的品牌，GUCCI這款份量感較重的金屬腰鍊更具街頭感，簡約的設計率性又不失優雅，且不同於現在常見的同向「GG」Logo，而是將過往經典的相反雙G標誌注入腰鍊，意外帶來一股復古質感。而Lisa機場穿搭中的Vintage CELINE腰鍊，同樣以招牌TRIOMPHE凱旋門點綴，雖然現在已經很難找到同款，但GUCCI這款相反雙G鍊帶卻能成為另類的替代款式。



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關鍵字：

BLACKPINK, Rose, Rosé, Jennie, 腰鍊

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