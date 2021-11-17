艾兒芬妮只靠金屬鍊遮胸　纖腰、美背全都露

▲艾兒芬妮穿Balmain風格前衛的金屬裝露纖腰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

23歲的美國女星艾兒芬妮（Elle Fanning）從童星起家，近來穿搭越來越有女人味，勇於嘗試嶄新造型令人印象深刻。她前日現身洛杉磯第六屆InStyle頒獎典禮，便大膽穿上Balmain風格前衛的金屬鍊結「上衣」，中央挖空微露事業線，加上短版設計盡顯纖腰，青春洋溢又性感的模樣風頭蓋過同場的妮可基嫚等一票前輩。

▲艾兒芬妮轉過身大秀美背。（圖／達志影像／美聯社）

艾兒芬妮特別盛裝出席InStyle頒獎典禮，其實是為了祝賀感情如同家人般緊密、為她打理10年的造型師Samantha McMillen，贏得年度造型師大獎，當晚艾兒芬妮的Balmain造型也由她打點，不僅正面、側面有看頭，轉過身美背全都露，僅繞過固定金屬鍊結「上衣」的金鍊，非常吸睛。

▲艾兒芬妮搶先穿上Loewe的踩破雞蛋鞋跟設計高跟鞋。（圖／翻攝ellefanning IG）

除了隆重的禮服穿搭，艾兒芬妮日常裝扮也不馬虎，日前她一襲簡約俐落的白色褲裝暗藏幽默，原來腳踩的是Loewe才剛發表的趣味高跟鞋，鞋跟是踩破雞蛋造型設計，讓她忍不住拉起褲腳拍張照留念。

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