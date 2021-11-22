再送馬克杯絕對被唾棄！療癒系「聖誕禮物TOP 10」讓收的人超難忘

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供



一年一度的聖誕節將近，又到了挑選交換禮物的時候，要是再送馬克杯、玩偶之類的無用小物絕對被唾棄。這裡就幫你精選出療癒系「聖誕禮物TOP10」，以結合了驚喜倒數、創意台式等設計的美妝保養商品為主，讓收到的人能呵護身體、放鬆身心，享受難忘的聖誕佳節。

1.say thing good聖誕倒數日曆禮盒

香氛洗沐品牌say thing good的聖誕倒數禮盒集結16樣驚喜禮物與暖心小語，雙面數字設計盒還排成一顆絕美銀白聖誕樹，讓你12月天天都可以充滿期待的拆禮，禮物品項包括香氛噴霧、擴香晶鹽和香氛卡片…，帶給你滿滿療癒。

2.NAZO香氛按摩蠟燭聖誕禮盒

極簡香氛品牌NAZO與Pinkoi聯名，推出了香氛按摩蠟燭聖誕禮盒，選用台灣在地品牌安達窯的手工陶瓷杯，結合調香師特調香氣，打造出保養品級成分的質感香氛，燃燒時能放鬆身心靈，融化的蠟油還可以直接用於肌膚按摩。

3.say thing good聖誕水晶擴香禮盒

香氛洗沐品牌say thing good還有一款聖誕水晶擴香禮盒，裡面有4種顏色的開運水晶，可以裝在寫了趣味標語的玻璃擴香皿中，並搭配8款單方精油，讓你自行調配喜歡的香味，擺在家中一隅能散發舒服香氣、帶來好運。

4.干皂 聖誕禮盒（大腸包小腸+烏魚子）

台灣手工皂品牌干皂以台式美食為靈感，將香皂做成還原度超高的大腸包小腸、烏魚子造型，還用小吃獨有的紙袋包裝，拿這組香皂來沐浴，能洗出難忘清爽感，順便擁有夜市小吃的體驗。

5.禾日香氛生活 聖誕餅乾造型手工皂

手工皂設計品牌禾日香氛生活推出了應景的聖誕餅乾手工皂禮盒，將香皂做成餅乾模具壓出來的樣貌，有聖誕樹、麋鹿與聖誕老人等可愛造型，每次洗手時都能感到愉悅。

6. BUBBLE ISLAND發財手工皂

洗沐品牌BUBBLE ISLAND的發財手工皂做成麻將造型，裡面的「發」字用壓克力材質製成，肥皂本身有橘子汽水與清薑啤酒結合的複合香氣。當肥皂使用完畢，就能把裡面的壓克力字體拿出來當吊飾，讓你一皂二用。

7.Aesop 智謀者禮盒

Aesop的智謀者禮盒包含苦橙香檸身體潔膚露、橙香身體乳霜，潔膚露的低泡沫設計洗起來清爽不黏膩，身體乳霜保濕力強，能迅速被肌膚吸收。兩款充滿柑橘香氣的產品能幫你滋養身體、提振精神。

▲Aesop 智謀者禮盒。（圖／翻攝自aesop.com）

8.SABON 流金年華三部曲禮盒

SABON的流金年華三部曲禮盒包含沐浴油、身體磨砂膏和絲綢身體乳，先用沐浴油清潔，再以磨砂膏、身體乳液塗抹肌膚，能帶來三重保養與呵護。這系列香調結合巧克力與柑橘，香甜溫暖的味道充滿節日氣息。

▲SABON 流金年華三部曲禮盒。（圖／翻攝自sabon.com.tw）

9.innisfree 綠茶平衡護膚組

Innisfree的綠茶平衡護膚組包含綠茶籽保濕精華、綠茶水平衡調理液、綠茶水平衡調理乳以及綠茶水平衡面霜，讓你在乾冷的冬天持續保持肌膚水潤，搭配聖誕限定包裝讓人更想收藏。

10.LANEIGE 睡美人唇膜禮盒

LANEIGE的熱銷商品睡美人唇膜，在聖誕節推出了禮盒，一次集結甜莓、蜜柚、青檸3種口味，用香甜滋味呵護你的嘴唇。只要睡前敷上一層就能撫平唇紋、擺脫乾裂，讓嘴唇保持水嫩。

▲LANEIGE 睡美人唇膜禮盒。（圖／品牌提供）

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