《聲林之王3》選手面具底下的秘密！帥歐巴也愛「不脫妝神器」

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眾所矚目的《聲林之王3》首播再度狂掀網路話題，不論實力超強還是高顏值選手都讓大家相當驚豔，火速圈粉！然而，賽程初期選手戴著自製面具參賽創造神祕感的同時，令人格外好奇，在台上戴著面具難道不怕脫妝嗎？其實本屆選手們都擁有「不脫妝神器」：聲林之王聯名商品「ecL氣墊粉餅」醫科搞定保養＋上妝，連彩妝師都讚賞這款氣墊粉餅的保濕定妝神力。

▲《聲林之王3》選手戴著面具上場，令人好奇如何維持不脫妝。（圖／翻攝自影片，下同）

競爭激烈的《聲林之王3》讓觀眾看得相當過癮，卻也好奇選手們參加比賽已經夠緊張了，還得戴著自製面具上場，臉部肌膚勢必又悶又不舒服，難道不怕脫妝卡粉？彩妝師分享，用「ecL氣墊粉餅」為選手補妝簡單又方便，而這款氣墊粉餅分為01淺膚色和02自然色，可依據個人膚色狀況選用。其中02自然色即使是男性平時補妝用，或直接用來修飾毛孔、膚色不均都很自然又不死白，相當實用。

▲ecLx聲林之王聯名彩妝氣墊粉餅分為兩色，不論男女都可用。

▲彩妝師建議男性上妝用蓋印章的方式輕輕按壓即可。

愈來愈多男性懂得愛美、讓自己外表更好看，因此逐漸開始選擇保養品及彩妝品。彩妝師說明，其實男性上妝不需要太複雜而且妝感自然很重要，使用「ecL氣墊粉餅」時，只需沾取適量後，用蓋印章的方式輕輕按壓即可，不需要特別延展推開，就能自然地貼合肌膚，讓氣色變好又不假白，輕鬆校正膚色。

▲ecL氣墊粉餅在接觸肌膚瞬間就會形成保護膜，控油保濕妝效持久。

而且「ecL氣墊粉餅」在接觸肌膚瞬間就會形成保護膜，不僅內含高效濕潤因子可提供肌膚保濕潤澤，同時添加維他命E保護肌膚降低光傷害，不論室外出大太陽還是舞台上超強的聚光燈都能達到加倍防護效果，加上全天候油水平衡調理不賭塞毛孔，清爽質地即可達到控油、保濕，妝容效果更好更持久，即使戴著面具比賽也不容易脫妝，快速達到膚色明亮自帶氣場的效果，讓聲林之王選手很滿意。