風・Luxury／「錶王」博物館歡迎光臨　英女王的錶、500年鐘錶史濃縮其中

▲PP博物館座落日內瓦，開幕20年以來已吸引超過6萬名參觀者。（圖／Patek Philippe提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

人們渴望疫情趨緩，能夠再度踏上跨國旅程，若拜訪鐘錶大國瑞士，不能錯過「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）座落於日內瓦的博物館，500年的鐘錶歷史濃縮其中，當中不乏英國維多利亞女王等名人貴客曾擁有的歷史時計；同時能探索雕刻、琺瑯工藝、寶石鑲嵌及交錯飾紋等傳統工藝與鐘錶的緊密關係，博物館創立20年以來已迎接超過6萬來自世界各地的參觀者，接受預約導覽。

▲PP博物館內陳列早期製錶古董機器。





▲博物館二樓陳列PP歷來代表性作品。

PP博物館是因榮譽總裁菲臘斯特恩（Philippe Stern）對鐘錶的熱忱而生，他早期以收藏PP複雜功能鐘錶為主，80年代他開始擴大目標，蒐羅16世紀以來的精美時計，讓他萌生創辦博物館與同好分享的念頭，終於在2001年11月成真，催生展現500年鐘錶歷史的博物館。

▲展示櫃下排中央兩枚維納斯束縛丘比特翅膀成雙三問懷錶，是約1820年Piguet & Meylan設計的作品。





▲約1650年製的金質琺瑯及鑲鑽吊墜錶，內外描繪節制、慷慨和希望。

館內規畫為多個專區，包括一樓的古老製錶機械陳列、二樓展示PP自1839年至2000年首創與經典之作、三樓展出便攜式機械時計、四樓為鐘錶主題圖書室，焦點作品非單一品牌獨秀，除了PP自家第一只三問錶、第一只腕上雙針計秒計時碼錶等首創錶款，同時還展示英國維多利亞女王曾收藏的琺瑯吊墜錶、原屬拿破崙弟弟Jérome Bonaparte的Montre Médaillon à Tact獎章形時計等。

▲原屬拿破崙弟弟Jérome Bonaparte的Montre Médaillon à Tact獎章形時計，約1800年製。



▲PP約1850年製的琺瑯吊墜錶，曾被英國女王維多利亞收藏。





▲PP首款三問腕錶於1916年誕生。



在錶界少數仍由創始家族掌握經營權的AP（Audemars Piguet，愛彼錶），去年落成的「博物館-工作坊」（Musée Atelier）同樣話題十足，由丹麥BIG建築公司設計的玻璃帷幕螺旋式結構展館，與愛彼最古老的建築相依相偎，不僅與地形景觀融為一體，也考量到環保與綠化設計，館內展示橫跨200年歷史的300多款懷錶與腕錶等歷史時計，並設有大複雜功能工作坊與Métiers d’Art傳統工藝工作坊。

▲AP螺旋狀的博物館在冬日白雪覆蓋之下，相當迷人。（圖／AP提供，以下同）





▲AP博物館內猶如星球排列的展示櫃，顯得前衛摩登。

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