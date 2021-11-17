營養師激推6款熱茶「越喝越瘦」　選對茶佐餐，還能減少脂肪吸收

▲喝對茶有減脂功效。（圖／unsplash，以下同）

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隨著天氣越來越冷，不時地來上一杯熱茶不但能夠馬上溫暖起來，還能療癒身心，而且茶品沖泡方便，只要隨身攜帶茶包，加上熱水馬上就能開喝，營養師朱瑞君分享，喝茶除了上述好處，還能去油解膩，選對茶喝甚至還能幫助控制體重，降低身體「變胖力」。

綠茶

綠茶能降低飢餓感、快速剷除脂肪組織，還能促進新陳代謝，讓更多脂肪細胞釋出更多脂肪，尤其是針對腹部脂肪。小腹感重的人不妨多喝杯綠茶清清肚。

烏龍茶

味道偏重的烏龍茶，可以燃燒脂肪，並刺激脂肪代謝，且營養師還建議吃飯時配烏龍茶，還可減少脂肪的吸收。吃油膩的食物喝一杯能去油解膩，好處多多。

普洱茶

味道更重的普洱茶，因為發酵程度較高，能夠顯著降低三酸甘油酯以及腹部脂肪。在喝的時候不妨也品嚐一下濃郁的茶味。

南非茶（國寶茶）

還有另一個名稱叫博士茶，能幫助調節飢餓信號，抑制脂肪細胞形成，對腹部健康特別有益。而且無咖啡因，晚上也能喝，溫潤的口感在寒冷的晚上來一杯會特別療癒。

白茶

白茶是一種天然乾燥的茶類，不但能促進脂肪分解，也能防止脂肪形成，還能使細胞釋放脂肪，將脂肪轉換為能量。白茶口感溫和，苦澀感也較少，而且很耐泡，上班時選擇白茶來飲用也很適合。

薄荷茶

有助降低食慾，對消化系統非常好，可預防肥胖、分解脂肪，除此之外可抗癌、抗氧化、抗菌，針對預防生活習慣病、動脈硬化、高血壓、降低膽固醇、促進消化都有幫助，但營養師也提醒，薄荷茶不可攝取過量，此外有抑制母乳的可能，產後婦女是不宜食用的。

營養師朱瑞君官方IG

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