泰勒絲披紅白婚紗是「台牌設計」！　花1200小時打造吸全球目光

記者鮑璿安/台北報導

美國小天后泰勒絲(Taylor Swift)新曲MV《I Bet You Think About Me》在15日悄悄上線,短時間就突破1千萬觀看次數,其中出鏡的兩套華麗紅白禮服,竟然來自台灣婚紗與高級訂製服品牌Nicole +Felicia,花費1200小時特別為天后量身打造,成功登上國際舞台。

▲泰勒絲新曲《I Bet You Think About Me》MV 。(圖/翻攝自IG、品牌提供)

泰勒絲新曲《I Bet You Think About Me》特別請到男星Miles Teller演出,並邀請好友Blake Lively操刀製作,因此曝光前就備受矚目。而MV更還原婚禮場景,其中泰勒絲穿著兩套一紅一白禮服,就出自台牌Nicole +Felicia,為天后量身訂製款,二款婚紗花費1200小時。

▲Nicole +Felicia為天后量身訂製款,二款婚紗花費1200小時。(圖/翻攝自IG、品牌提供)

泰勒絲套上婚紗的模樣令人驚艷,品牌不僅運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍,層層蔓延在裙身的花瓣宛如真實盛開,加上蓬裙立體輪廓修飾,增添十足氣場。

Nicole +Felicia在國際間早已聞名,今年7月德國人氣部落客Leonie Hanne(萊奧妮漢妮)在出席第74屆坎城影展紅毯時,身穿品牌橄欖綠搭配粉紅色長羽毛禮服一戰成名,華麗不失分量感的設計受到國際矚目。