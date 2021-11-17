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泰勒絲披紅白婚紗是「台牌設計」！　花1200小時打造吸全球目光

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記者鮑璿安／台北報導

美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）新曲MV《I Bet You Think About Me》在15日悄悄上線，短時間就突破1千萬觀看次數，其中出鏡的兩套華麗紅白禮服，竟然來自台灣婚紗與高級訂製服品牌Nicole +Felicia，花費1200小時特別為天后量身打造，成功登上國際舞台。

▲Nicole +Felicia 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲泰勒絲新曲《I Bet You Think About Me》MV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

泰勒絲新曲《I Bet You Think About Me》特別請到男星Miles Teller演出，並邀請好友Blake Lively操刀製作，因此曝光前就備受矚目。而MV更還原婚禮場景，其中泰勒絲穿著兩套一紅一白禮服，就出自台牌Nicole +Felicia，為天后量身訂製款，二款婚紗花費1200小時。

▲Nicole +Felicia 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Nicole +Felicia 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Nicole +Felicia 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Nicole +Felicia為天后量身訂製款，二款婚紗花費1200小時。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

泰勒絲套上婚紗的模樣令人驚艷，品牌不僅運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍，層層蔓延在裙身的花瓣宛如真實盛開，加上蓬裙立體輪廓修飾，增添十足氣場。

Nicole +Felicia在國際間早已聞名，今年7月德國人氣部落客Leonie Hanne（萊奧妮漢妮）在出席第74屆坎城影展紅毯時，身穿品牌橄欖綠搭配粉紅色長羽毛禮服一戰成名，華麗不失分量感的設計受到國際矚目。

關鍵字：

泰勒絲, Taylor Swift, MV, I Bet You Think About Me, Nicole +Felicia

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