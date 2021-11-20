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寒冷冬天收到「栗子花束」吃貨無法抗拒　餓了直接剝一顆來吃　

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編輯／Emily

送普通的花束已經不夠看，先前就有草莓花束、鈔票花束…各種奇特的花束紅極一時。最近小紅書上出現一款「栗子花束」，把平時拿來吃的栗子串起來、湊成一束，再用布料、包裝紙捆起來，就成了美美花束，可愛造型讓它瞬間爆紅，寒冷的冬天收到這一束最暖心，餓了還能隨時剝一顆來吃。

▲栗子花束。（圖／翻攝自小紅書）

▲栗子花束適合用棕色布料包裝。（圖／翻攝自小紅書@邱yii）

▲栗子花束。（圖／翻攝自小紅書）

▲用毛毛布料包裝很有冬日氛圍。（圖／翻攝自小紅書@山支Flower_）

「栗子花束」把很多人愛吃的糖炒栗子串上竹籤，湊成一束再捆起來，就變成漂亮的花束，除了用買的，自己動手DIY也很簡單。栗子是秋天盛產的食物，如果花束外層選用厚材質、毛毛布料包裝，會更有秋冬氛圍，捧起來手和心都能感受到溫暖。

▲栗子花束。（圖／翻攝自小紅書）

▲栗子花束。（圖／翻攝自小紅書）

▲自己動手做栗子花束其實很簡單。（圖／翻攝自小紅書@豫圓萬子）

覺得只有栗子太單調，很多人也會加入玫瑰、小雛菊、綠葉等不同花材，讓花束變得更豐富，棕色的栗子搭配粉紅、橘、黃色系點綴，看起來繽紛可愛。「栗子花束」比一般只能觀賞的花更吸引人，只要拍完照片，就能直接把栗子拆下來吃，讓吃貨完全無法抗拒。

▲栗子花束。（圖／翻攝自小紅書）

▲栗子花束用小雛菊點綴很清新。（圖／翻攝自小紅書@Kaka Flora 卡卡的花鋪）

想要擄獲吃貨女友的心，也可以看看韓國的「蔬菜花束」，一樣是用食物組成的花束，裡面集結了白菜、辣椒、甜椒、杏鮑菇等五顏六色的食材，還把生肉片捲成花朵狀，全部捲成一花束造型，用看的肚子就先餓了，有了這一束等於備齊所有食材，可以準備煮火鍋或烤肉了。

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關鍵字：

栗子, 花束, 秋冬

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