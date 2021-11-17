「秒回工作訊息，結果要做的事變更多」　5種習慣讓你總下不了班

▲幾個工作習慣，默默吞蝕我們工作時間，導致加班時間越來越長。（圖／pexels、unsplash、pixabay、pakutaso）

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每到年末除了大量的歲末派對要參加之外，我們總是會燃起一種心情，就是想審視今年我們過得如何？我們可以怎麼改變？以邁向更有品質的生活，如果你總是覺得你在加班，或是工作做不完，或許可以聽聽職場專家的意見，有5個默默拖延你工作內容的習慣，改掉後你會發現原來以前我浪費這麼多時間。

只要有15秒的空檔，就會拿起手機來看

幾乎9成的人都這樣，永遠把手機放在身邊，吃飯的時候放桌上、打電腦的時候放桌上、走路的時候握在手上，然後可能只是等杯咖啡，或是等電腦載入網頁，即便是15秒鐘的等待，也要把手機拿出來看一看，偏偏社交平台的內容與過濾是為你量身打造，只要眼睛一瞄，半個小時就過去了。

關於這點，解決方式是規定每一天查看社交網站的時間，像是每晚的8點到9點，慢慢練習擺脫你的成癮現象。

在專注某一項工作時，想說「只花3分鐘」處理私人的事

在這步調快速的社會裡，你需要知道「專注力」是非常寶貴的，根據加州大學歐文分校的一項研究資料顯示，當在專注一件事情後被打斷，需要再花23分鐘的時間，才能重新再回來做原本的工作，下定決心要在一段時間完成這個報告，就不要突然想花1分鐘、甚至是1秒鐘去做私人的事，因為花很短時間處理完一件事後，通常都有連貫要處理的事。

珍惜自己的專注力，確保它不要被任何事情打斷，做完這件事後再去處理這些雜事，因為所謂的「1分鐘雜事」可能要浪費你更多時間找回專注力。

瀏覽器上過多的標籤

許多人喜歡在瀏覽器上製造相當多的標籤，跟上述的概念一樣，每一個標籤都有機會讓你分心，連發明瀏覽器選項卡的亞當·斯蒂爾斯（Adam Stiles）都曾對採訪的媒體表示，「這項發明給了使用者太多的自由」。

使用標籤管理器或其他項目，來確保瀏覽器的頁面是乾淨不會導致分心的。

秒回工作訊息，將引來更多的打擾

除了社交平台，手機訊息軟體的發展也讓使用者花上大量的時間在上面，加上工作也使用此類的社交軟體，更讓我們眼睛離不開手機螢幕，基於大部分老闆的脾氣，秒回訊息似乎是一個「很辛勤工作的象徵」，但切記此類的訊息都是很簡短且片段的，可能需要來往數十回才能解決一件小事，而秒回這動作則會無形間加重訊息量。

找出回訊息的節奏，因為即使是回覆簡單的兩個字，也會打斷自己的工作內容，更別說注意力了，也讓同事、上司知道你訊息回覆節奏之後，他們就會找到更有效的方式跟你溝通，而且說實在，真正緊急的時候通常會直接打電話好嗎。

急於解決，忽略了問題本身

在我們都臣服在快節奏的工作之下，許多人很容易把重心放在「解決問題」上，而忽略「這問題該有我解決嗎？」「為何會出現這個問題？」說實在的，在解決問題前，要先思考這點，不要一昧想先解決再說。當思考了這部分，或許你會歸納出關鍵點根本不在你身上，你繞了一大圈去解決，到最後可能也無疾而終，但你卻筋疲力盡。

先分析問題，緩步解決，說不定比你一頭熱的效率高出很多，而且省下你寶貴的工作時間。

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