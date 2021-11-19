陽明山天籟溫泉公園下殺870元　13種溫泉池無限泡、還包餐食太划算

文／C編

泡湯是舒壓最好的辦法，「Her森森」推出「陽明山天籟戶外露天風呂溫泉公園無限暢遊券＋餐點單人券」，原價980元、特價870元，不但可以在超低溫的天氣享受泡湯的樂趣，泡完還能夠享受美味的餐點，不到千元的價格，絕對是超划算的選擇。

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▲陽明山天籟 戶外露天風呂溫泉公園無限暢遊券＋餐點單人券，原價980元、特價870元。點我購買。



陽明山天籟酒店擁有北台灣最大近2000坪湧泉樂園，為PH值介於5到6的純淨弱酸泉，舒緩坐臥在溫暖的泉水中，毫無束縛地讓柔軟的波浪，將身心的疲憊與壓力全都帶走，原石砌製的寬敞浴池，群山環繞，潺潺的水聲、清新悅耳的蟲鳴鳥叫，可以舒展疲憊的身心。

不僅是擁有北台灣最大的湧泉，和式風格的造景加上現代化的氛圍，讓泡湯也成為超潮的一件事情，不但可以放鬆身心，還可以拍各種美照，上傳IG打卡分享，設有溫泉池、冷水池、冰水池、氣泡按摩池、沖淋水柱池、烤箱、半露天男女泡湯區等13種各式不同主題溫泉池，可以徹底享受泡湯的樂趣。

泉質源自陽明山東北側的四磺坪，因為觀光開發較晚，水源較無被破壞，堪稱是北台灣的溫泉秘境，同時天籟擁有獨立的溫泉井，將四磺坪源頭混合硫磺的山泉水利用逆滲透原理過濾，以萃取白磺泉的精華，使泉水變成無雜質、PH值介在5-6之間的醇厚弱酸泉。

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想要來趟優雅的溫泉旅行嗎？「Her森森」推出「陽明山天籟 戶外露天風呂溫泉公園無限暢遊券＋餐點單人券」，原價980元、特價870元，不僅有厲害的山泉可以泡，泡完肚子餓還有美味餐點可以享用，絕對是超殺的優惠，一定要趕快下訂。